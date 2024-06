El FMI alertó por la deuda importadora: las reservas disponibles y cómo seguirá el año

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su staff report elogió el desarrollo del BOPREAL para gestionar las deudas de importadores heredades y recortar la demanda de dólares en el mediano plazo por cerca de u$s 10 mil millones. Sin embargo, sostuvo que la deuda importadora desde diciembre acumula u$s 7 mil millones extras.

Como resultado de su octava revisión, a la cual estaba sujeto el desembolso de u$s 800 millones, el organismo multilateral publicó el informe detallado elaborado por su equipo técnico.

En él, elogió el superávit comercial, pero destacó que la deuda de flujos comerciales (por cerca de u$s 8.500 millones) y el uso de dólares particulares para pagar importaciones (por cerca de u$s 6 mil millones) hizo que la balanza no refleje el dinamismo del comercio exterior argentino.

Por otro lado, elogiaron el rol del BOPREAL para atender a la deuda importadora y el pago de dividendos, y por recortar la presión sobre la demanda de divisas en casi u$s 10 mil millones.

Para este año, el FMI espera que la balanza comercial pase de un déficit del 3,4% del PBI a un superávit del 0,6%.

Sin embargo, la balanza comercial se ubica por debajo de lo esperado y la expectativa se orienta a que se fortalezca por los flujos de capital, mientras que para finales de 2025 proyecta que el país podrá volver a acceder a los mercados de capitales internacionales y el aumento de las inversiones cuando se den las reformas.

Evolución de las reservas

Respecto de la acumulación de reservas, destacaron que el resultado alcanzado se ubicó por encima de lo planificado (la acumulación fue de u$s 8.700 millones en el primer trimestre, contra los u$s 6 mil millones establecidos como piso para el primer trimestre).



Este desempeño, según destacaron, responde por un lado, a la recuperación agrícola, cuya cosecha se recuperó de la sequía del año anterior. Si bien en la primera parte del año se registraron demoras en el avance de la liquidación de la cosecha, en mayo los niveles exportados fueron 60% superiores a los del año pasado, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Por otro lado, a la caída de las importaciones, que hasta abril acumulan una caída del 23,8%, esencialmente por las menores compras de energía.

El mismo punto había señalado la consultora LCG sobre la acumulación de reservas: la caída de las compras por la recesión, la suba del impuesto PAIS y el no pago de pasivos en dólares por el Banco Central.

Deuda nueva: la clave

Ambos además destacaron como un elemento central en la acumulación de reservas el aumento de la deuda importadora. De hecho, LCG analizó que si se corrigen los factores que influyeron en esta dinámica (deuda, caída de importaciones, impuesto PAIS y falta de pago de pasivos), la acumulación de reservas habría reflejado una caída, que a su vez sumaría un stock de pasivos a regularizar en los próximos meses.

"Desde diciembre, los importadores acumularon cerca de u$s 7 mil millones en nuevas deudas comerciales (a través del nuevo esquema de pagos)", mientras que la deuda de exportadores creció u$s 1.300 millones, analizaron desde el FMI.

Según las estimaciones de LCG, los pagos diferidos de las importaciones permitieron un ahorro de divisas por u$s 9.200 millones entre enero y abril, y de casi u$s 13 mil millones desde principios de la gestión.

LCG consideró que para los próximos 7 meses, las necesidades de financiamiento y cancelación de deuda flotante de importadores, la dinámica de las exportaciones (el dólar blend que establece 20% a través del CCL y el resto en el mercado de cambios) y el equilibrio de los demás componentes de la balanza de cambios, el Banco Central podría disponer de u$s 25 mil millones para el pago de las importaciones y mantener las reservas constantes, "un nivel demasiado bajo, solo alcanzable si la actividad se derrumba o el dólar subiera".

Desde el organismo de crédito coincidieron en que la demora en el acceso a las divisas "seguro será necesaria por un periodo de tiempo para manejar las deudas de importadores, tanto las heredadas como las generadas desde finales de 2023".

Cabe además considerar que solo en vencimientos, el Banco Central y el Tesoro enfrentarán en lo que resta del año una demanda de casi u$s 5.800 millones, las cuales, "aún considerando los desembolsos, erosionarían por completo la mejora de las reservas en los primeros meses del año", dijeron desde la consultora.

Según las estimaciones realizadas por la propia Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), las compras al exterior este año alcanzarían los u$s 65 mil millones, mientras que en lo que va del año acumulan u$s 17.700 millones. Según los cálculos de LCG, los u$s 25 mil millones disponibles que restan para el año "implicaría autorizar pagos a razón de u$s 3,5 mil millones al mes, incluso inferior a los u$s 3,2 mil millones autorizados en abril".