El duro momento personal de Ricardo López Murphy: "Me ha costado mucho..."

El economista Ricardo López Murphy mostró su costado más sensible en televisión y reveló que atraviesa un difícil momento personal a causa de la enfermedad de uno de sus familiares.

En diálogo con LN+, en el ciclo conducido por Luis Novaresio, López Murphy confesó haber " sufrido muchas dificultades " desde su ingreso a la Cámara de Diputados como legislador de Juntos por el Cambio.

"Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades. Pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, aunque voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato de que seamos una esponja y no un erizo", planteó el economista.



Consultado sobre a qué se refería, el economista se sinceró: "Hay una parte muy delicada y muy dolorosa. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado".

Avanzada la entrevista, el exministro de Economía profundizó sobre el tema y contó que un familiar está "en términos muy delicados" . En este sentido lamentó haber tenido que obligar al resto de su familia a "hacer un esfuerzo supremo para sustituir" lo que debió haber sido su rol.



"Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté", reflexionó. "Sacamos la carta equivocada", agregó el diputado con lágrimas en sus ojos.

López Murphy ahondó en su pasado y rememoró un "momento difícil" que hace unos años lo marcó para siempre. "Mientras estudiaba en Estados Unidos, mi padre enfermó, murió y yo no pude volver. En ese proceso, el capellán de la universidad me ayudó mucho. Me formé mucho en teología y eso me sostuvo", relató.

"A veces sacamos malas cartas. Me duele, pero es así. Por suerte, conté con mi familia. En todo momento, hizo un esfuerzo extraordinario para sostenerme. Hace más de 40 años que estoy casado y nunca me faltó nada", concluyó emocionado el ex titular del Palacio de Hacienda.