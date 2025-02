El cultivo que batió récords y trajo a la Argentina más de u$s 1000 millones

Más allá de una leve caída en los volúmenes despachados, Argentina obtuvo en 2024 un récord de ingreso de divisas por exportaciones de maní y sus derivados. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el aporte de este sector sumó un total de u$s 1186 millones y aumentó un 13% con respecto al año 2023.

Así, el país se posicionó como uno de los mayores exportadores mundiales de maní. Incluso, en los últimos 15 años alternó el primer y segundo lugar con la India en el ranking internacional de proveedores internacionales de esta oleaginosa.

"Desde la campaña 2022/23 en adelante, Argentina ostenta el segundo lugar en el podio, con volúmenes exportados muy cercanos a los de India", precisaron desde BCR.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el ingreso registrado por exportaciones de maní en 2024 representó un 13% más que en 2023.

De este total recaudado, las exportaciones de maní sin cáscara (que incluye el maní con piel y el maní blancheado) representaron u$s 949 millones. En segundo lugar, con un aporte de u$s 145 millones, se ubican los productos que incluyen el maní tostado y la manteca de maní. Finalmente, ingresaron u$s 84 millones por despachos de aceite de maní y u$s 9 millones en concepto de pellets y expellers.

Según explicó la entidad bursátil, "el aumento de los precios de exportación de estos productos jugó un papel fundamental, ya que, en volumen, las exportaciones de 2024 totalizaron 730.030 toneladas, lo que representa una disminución del -1,2% respecto al año previo".

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario aseguró que el alza en los precios se debió a "problemas de producción en países clave y a una mayor demanda, lo que redujo los stocks globales de la campaña 2023/24 al nivel más bajo en ocho años".

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, los principales cinco compradores de las exportaciones argentinas del complejo maní fueron Países Bajos (36%), Reino Unido (9%), Polonia (6%), Rusia (6%) y Australia (4%), según información oficial del INDEC. Estimaron así que la Argentina habría exportado a 51 países, representando la Unión Europea el 73% del total.

Como aspecto para destacar, el organismo señaló que, a partir del Decreto 38/2025, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2025, se redujeron de 3% a 0% los derechos de exportación del maní blancheado, tanto entero como partido, en envases inferiores o iguales a los 2 kilos.

También se redujeron del 5% al 0% las retenciones aplicadas a los residuos sólidos del crushing de maní (tortas, expellers, pellets, harina de tortas, etc.), "lo que resulta de gran relevancia y un incentivo adicional para la industrialización del maní y la exportación de productos de mayor valor agregado".

Récord de área sembrada de maní en la campaña 2024/25

Además, la siembra 2024/25 alcanzó un récord histórico de 473.976 hectáreas de maní en el país. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Agricultura, este número superó en un 9% a las siembras de la campaña previa y registrando un récord absoluto de área.

"Al 6 de febrero pasado, las siembras ya habían finalizado en todo el país . Con esta área sembrada, y proyectando rindes levemente inferiores a los de la campaña previa, dado el contexto inicial de escasez hídrica, puede proyectarse una producción récord de 1,5 millones de toneladas, expresado en maní caja (es decir, incluyendo la cáscara que lo contiene)", agregaron.

En cuanto a la evolución de los cultivos, de acuerdo con SAGyP, en la provincia de Córdoba el cultivo muestra un estado general favorable. "En las zonas que recibieron lluvias recientemente, las plantas han experimentado una recuperación parcial, aunque aún se requieren nuevas precipitaciones para mitigar el impacto en los rendimientos, especialmente en las áreas más afectadas por la sequía", indicó el BCR.

"Actualmente, el maní se encuentra en la fase de llenado de grano. En cuanto a la sanidad, se están realizando aplicaciones de fungicidas y monitoreos para detectar la presencia de arañuelas, cuya población, hasta el momento, se mantiene por debajo del umbral de daño. En la provincia de La Pampa, los lotes evolucionan en buenas condiciones y están próximos a iniciar la etapa de floración. Por su parte, en la región del NOA, el cultivo de maní presenta un desarrollo adecuado y continúa en pleno crecimiento vegetativo", completaron.