El Congreso discute la privatización de Aerolíneas y el Gobierno dice que puede "cerrarla" si se da un escenario en octubre

La Cámara de Diputados abrió este miércoles el debate sobre los proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas con el objetivo de darle tratamiento a esa iniciativa en el recinto el próximo miércoles 2 de octubre. Desde las 11, y ante un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, se hicieron presentes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi , y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Mientras algunos legisladores apuntaron contra el proyecto de privatización que impulsa el Gobierno nacional, otros demandaron que se transparente con más detalles y se indique qué tipo de privatización se está pensando. A la vez, demandaron que se sume a los gobernadores al debate por tratarse de una empresa con base federal, acorde a los pasos estipulados en la Ley 23.696 de Reforma del Estado.





El Gobierno de Javier Milei decidió propiciar la venta de esa empresa a raíz del fuerte conflicto que mantiene con los gremios del sector, el cual se agravó en las últimas semanas con los paros por reclamos salariales que provocaron suspensiones o demoras en los vuelos.

Mogetta fue uno de los voceros del proyecto, afirmó que la empresa podría dejar de operar en octubre. Según señaló, los sindicatos "hicieron renunciar" al Gerente de Operaciones, que debe ser un piloto, y que, de no encontrarse un reemplazo hasta el 17 de octubre, "y no puede seguir funcionando por decisión de los sindicalistas, no va a quedar otra alternativa que el cierre".

De resolverse la situación gremial y el reemplazo para el cargo de gerente operativo, según el funcionario, están todas las posibilidades disponibles: desde la apertura del paquete accionario hasta la venta de sus activos o el su desguace.

Aclaró que el proyecto " no es un ataque a Aerolíneas Argentinas" y añadió que el Gobierno quiere "compita y con las mismas reglas que funciona para otras aerolíneas."



"Hoy es una compañía que tuvo que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado Argentina. Es mucho dinero que no estamos en condiciones de entregar. Los sindicalistas que dicen defender Aerolíneas Argentinas son los que más la perjudican. Van 9 medidas de paro, por cada medida de fuerza Aerolíneas Argentinas pierde aproximadamente 1 millón y medio de dólares".

A su turno, Rolandi afirmó que Aerolíneas toma "decisiones irracionales" y postuló como modelo que las localidades con aeropuertos no rentables negocien con la empresa de Bandera o con una privada para mantener la conexión.

Mientras tanto, afuera del Congreso, los sindicatos se manifestaban en contra de la iniciativa.

Por su parte, Nicolás Massot, señaló que el bloque de Encuentro Federal entiende que es un proyecto "incompleto" y que es "igual que el de la privatización de los 90s".

"No estamos en contra de la discusión. Que ayude al Estado, no al Gobierno de Milei, para que se maneje de manera eficiente", dijo el diputado y pidió que, al tratarse de un proyecto que afecta al federalismo, que tenga la participación de los gobernadores.

Por su parte, el ex ministro de Transporte y legislador por Santa Fe, Diego Giuliano , dijo que el debate es "anti-reglamentario" ya que Aerolíneas fue objeto de debate durante la ley bases y quitada de la lista de empresas privatizables por el senado.

Su compañero de bancada, Eduardo Toniolli, señaló que detrás del proyecto privatizador está el expresidente Mauricio Macri: "A nadie le llama la atención que haya twiteado más veces sobre Aerolíneas que sobre (Román) Riquelme", ironizó.

Comisión bicameral de seguimiento

Durante el debate, varios diputados recriminaron a los presidentes de las comisiones participantes la conformación de la comisión bicameral para el seguimiento de las privatizaciones que dispuso la sanción de la Ley Bases.

José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, tomó el guante y afirmó que el bloque de Encuentro Federal es el único espacio que no presentó la lista para integrarlo. Massot respondió al duelo señalando la poca formalidad con el que se mueven las autoridades ya que no hubo convocatoria formal. El economista, a su turno, respondió que "la nota" había sido presentada. "Por WhatsApp", señaló el diputado de la bancada que conduce Miguel Pichetto, manifiestamente contrariado por la irregularidad.