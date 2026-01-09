Este jueves, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que relató, con detalles, el accidente ocurrido ayer por la mañana frente a su departamento en San José 1111, barrio de Constitución, que terminó con la muerte de un militante que acompañaba vigilias frente a su balcón.

En su publicación, Cristina reconstruyó la escena: “Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111”, comenzó, antes de describir cómo observó desde su ventanal el taxi incrustado contra la persiana del bar de enfrente y la desesperación de quienes intentaban sacar el vehículo de la vereda.

Según el testimonio de la propia Kirchner, uno de sus secretarios —al que identifica como Diego y cuyo apellido sería Bermudez— bajó a la calle a pedir auxilio, y la escena se llenó rápidamente de patrulleros y personal de emergencia. Finalmente, se confirmó que el hombre que había quedado absolutamente inmóvil sobre la vereda era Adrián Cherasco, de 39 años, quien falleció en el lugar.

Qué pasó en la intersección de Humberto Primo y San José

Según el relevamiento de fuentes policiales y testimonios recogidos por distintos medios, el accidente no fue un evento aislado. Cerca de las 11 de la mañana, efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron una motocicleta circulando sin chapa patente en las inmediaciones de San Telmo, a pocas cuadras del edificio.

Al intentar detener al conductor de la moto, este decidió fugarse y desató una persecución policial. La fuga terminó en el cruce de Humberto Primo y San José, donde la moto impactó contra un taxi que circulaba por la zona.

El fuerte impacto provocó que el taxi perdiera el control, se subiera a la vereda y atropellara a dos peatones, uno de los cuales murió en el acto. El otro transeúnte fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado a un centro asistencial.

La Policía de la Ciudad detuvo al motociclista, de 23 años, quien tenía antecedentes policiales y entre sus pertenencias una chapa patente con pedido de secuestro, según informaron fuentes consultadas por C5N.

Quién era Adrián “Córdoba” y el contexto de las vigilias

La víctima fatal fue identificada como Adrián Cherasco, conocido entre los militantes como “Córdoba”, por ser oriundo de dicha provincia. Tenía 39 años, había terminado recientemente el secundario y viajaba con frecuencia a Buenos Aires para participar de las vigilias frente al edificio de San José 1111, donde Cristina cumple prisión domiciliaria producto de su condena en la causa Vialidad.

En su mensaje, la expresidenta destacó ese acompañamiento y lamentó que “el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte”, frase que sintetiza el tono emocional del texto.

Cristina Kirchner regresó a su domicilio tras una internación

El accidente se produjo pocos días después de que Cristina Kirchner recibiera el alta médica y regresara a su casa en San José 1111, tras una internación por una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación.

En el mismo contexto, la exmandataria también había agradecido el cariño y acompañamiento recibido durante su estadía en el sanatorio, destacando la atención del equipo médico que la asistió.

Investigación y repercusiones

El hecho fue motivo de conmoción en el barrio porteño de Constitución y generó repercusiones inmediatas en redes y medios. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya avanza con las pericias necesarias para reconstruir con precisión la secuencia del accidente y determinar responsabilidades.

La presencia de militantes en la vereda frente al domicilio de Cristina Kirchner ya había sido señalada en informes previos como parte de un esquema de apoyo político, en un contexto marcado por la condena y la modalidad de prisión domiciliaria que cumple la expresidenta desde hace varios meses.