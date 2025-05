Dólares del colchón, EN VIVO: últimas noticias sobre las medidas de Milei y Caputo

Carlos Rodríguez, muy cercano a Javier Milei antes de su llegada a la presidencia, propuso en su cuenta en X lo que denominó como una "solución para el problema de los dólares en el colchón" con una serie de puntos:

"1-Condonar TODAS las deudas impositivas pasadas (¿hasta el día de la medida, o 30 días más?) hasta un monto razonable: 500 mil dólares (sin multas, por ej).

2-Las autoridades monetarias DEJAN para siempre de controlar/alertar sobre movimientos de dinero. Si hay problemas con GAFI, poner un monto mínimo que esté justo en el límite de lo permitido e indexado (negociarlo).

3- La Justicia puede intervenir cualquier cuenta o transacción por motivos penales, narcos, etc. por cualquier monto que corresponda. No pueden intervenir por evasión hasta el monto y fecha anteriormente mencionados porque no sería delito. Recordar que la justicia SIEMPRE puede intervenir con causa razonable y legal, pero sin datos bancarios de las transacciones.

4- Creo que habría que eliminar la Ley Penal Cambiaria.

5- La condonación de deudas es solo para deudas impositivas pasadas y hasta 30 días después del anuncio de la medida (sino nadie paga nunca más)

6- Todo puede ser mejorado...".