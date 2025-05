Dólares del colchón: el detalle que puede destrabar el plan del Gobierno y cuándo se anuncia

En medio de la expectativa por el anuncio para sacar los "dólares del colchón", el ministro de Economía, Luis Caputo, dio pistas durante su participación en AmCham que revelaron cuál sería la medida del Gobierno y el rol que tendrá el Congreso.

"No tiene nada que ver con un blanqueo ni los montos de u$s 100 mil. Es más profundo, es el inicio de un nuevo régimen. En Argentina el nivel de informalidad es tan alto por dos razones: no solo el exceso de impuestos que cobramos desde el estado sino también por las regulaciones, Argentina se ha acostumbrado a regular para la excepción porque asume que el 99,9% de la gente son delincuentes", sostuvo.

Lo que en la visión del ministro llevo a un nivel de locura que hace que la gente le escape a la formalidad. "No puede ser que todos quieran regular todo en Argentina y pedirnos todos, no es solo los bancos, sino las inmobiliarias, las escribanías, el registro automotor", detalló.

Con eso último, el ministro de economía Caputo reveló a quiénes involucrará y con ello, de que se tratará la medida. Siendo esta una de las alternativas que evaluaban los tributaristas: los certificados de origen de los fondos . Y quedo con más evidencia cuando comentó el caso de "una persona muy cercana".

"Es uno de los cinco clientes más importante de un banco desde hace 30 años, una persona de muchísimos recursos, que le hizo una transferencia a su esposa hace dos semanas de $ 750 mil y le pedían justificación", contó el ministro.

El ministro de Economía, Luis Caputo en AmCham.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, aseguró que el Gobierno podría elevar el valor a partir del cual se solicita el certificado de origen de los fondos en operaciones de compra de inmuebles, autos. Como también la exigencia a los bancos de que realicen un análisis más profundo de sistema y por matriz de riesgo antes de solicitar información al cliente.

"Hubo un momento en donde los bancos no podían solicitar la declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales. Quizás se establece nuevamente ese parámetro, salvo que el cliente quiera voluntariamente aportarla", marcó.

En el caso de la compra de propiedad, el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, aseguró que los escribanos los solicitan cuando la escritura es inferior a los $ 250 millones. Por lo que la alternativa podría ser elevar la cifra o eliminar el requerimiento.

La fecha del anuncio

Luego de que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista con A24 que el anuncio se postergó por cuestiones legales que faltaban definir, y no como sostuvo el vocero Manuel Adorni para no ser acusados de electoralista por el kirchnerismo, la expectativa esta puesta en esta semana.

Ante la consulta de El Cronista a fuentes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmaron que el próximo jueves podría ser el día en que se lleven a cabo el anuncio para la remonetización en dólares.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

El organismo que lidera Juan Pazo es el que definirá la letra chica de la medida. La cual se trabaja en total hermetismo entre los miembros de la cúpula y según dejaron a entrever fuentes internas, la cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, no estaría involucrada.

Pero la medida también involucrará al Congreso. "Hay un montón de regulaciones que nosotros desde este lado podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos. Algunas cosas van a poder ir por regulación y otras eventualmente requerirán la aprobación de una ley", comentó Caputo.

El jueves pasado, en la segunda entrevista que dio Adorni a A24 en la recta final de la carrera electoral por una banca en la Legislatura porteña, comentó cuales serían los proyectos. El presidente la define como la dolarización endógena, además va a incluir el envío al Congreso de modificaciones a la Ley Penal Tributaria, la Ley de Procedimiento Tributario o la Ley Penal Cambiaria",afirmó.