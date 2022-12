Dólar Soja: ¿llega el Gobierno a los u$s 3000 millones de liquidación acordado con las cerealeras?

Informes privados advierten que el objetivo de liquidación de exportaciones por u$s 3.000 millones, acordado entre el gobierno y las cerealeras para el ), podría no alcanzarse por la renuencia de los productores a vender sus granos.



"El programa podría no llegar a cumplir el objetivo establecido de u$s 3.000 millones, ya que los productores están renuentes a desprenderse masivamente de sus granos a un tipo de cambio de 230 pesos de cara a un 2023 de sequía en el que los escenarios más extremos la estiman más dañina que en 2008/2009", señaló el Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En un reporte, PPI señaló que "como muestra de ello, los precios por tonelada pagados en el mercado local en los últimos días tienen un tipo de cambio implícito de 273 pesos, muy superior al establecido por el gobierno" de 230 pesos.

En ese sentido, PPI advirtió que "más allá de esto, los efectos monetarios inherentes al dólar soja volvieron a hacerse presentes, con una emisión para la compra de reservas de 0,3% del PBI a mediados de mes".

Por su lado, la consultora Ecolatina remarcó que durante la semana pasada "la autoridad monetaria adquirió u$s 360 millones, a razón de u$s 72 millones promedio por día, contra los u$s 79 millones de la semana pasada y los US$91 millones de la primera semana de vigencia del renovado esquema".

No obstante, sostuvo que en la última semana "logró captar el 77% de lo liquidado por el PIE II, bien por encima del 50% que venía registrándose hasta el momento y superando el promedio del PIE I (65%)".

El informe indica que "para tener una dimensión del desafío, si el ritmo diario de esta semana se mantuviera en lo que resta del mes, las liquidaciones totalizarían casi u$s 2.800 millones, por lo que no se cumpliría con lo acordado. Para cumplir el promedio diario debería al menos ir a la zona de los 120 millones de dólares", dice el informe de Ecolatina.