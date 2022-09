Dólar soja: el Gobierno aspira a llegar a los u$s 6000 millones y ¿habrá cambios en las retenciones?

A Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, le tocó llevar adelante la tarea de seguir de cerca lo que fue la reimplementación del dólar soja, y ahora deberá encausar las expectativas de lo que ocurrirá a partir de octubre, cuando desaparezca el tipo de cambio especial para el campo.

El primer objetivo de superar los u$s 5000 en liquidación de exportaciones fue superado , pero ahora llegará tal vez una etapa más compleja, donde deberá convivir con los reclamos que buscan una medida similar y bajas en las retenciones.

"Los resultados del dólar soja fueron realmente buenos. No me atrevo a precisar en cuánto se terminará el mes, pero entiendo que deberíamos superar los u$s 6000 millones y las 12 millones de toneladas . Nuestra expectativa inicial era algo inferior a esa cifra, por lo que es una buena noticia", reconoció Bahillo en una entrevista con El Cronista.

- Está claro que esta fue una medida de urgencia. ¿Qué estimaciones de liquidación tenían sin este tipo de cambio especial?

- El ritmo de ventas hubiera seguido ralentizado , pero se hubiera recuperado en comparación de julio-agosto. Julio fue un mes con mucha incertidumbre macro y agosto fue un mes donde se generaron expectativas con la reconfiguración de Economía. Todo esto demoró la liquidación pero se iba a normalizar, aunque no a este nivel.

- Pero de ninguna forma se hubiera llegado a la marca de u$s 5000 millones

- Imposible; eso seguramente no hubiera ocurrido. Hubiéramos estado en un tercio de las 12 millones de toneladas.

- La gran incógnita ahora es cómo seguir después de esto. Porque por un lado hay reclamos del agro y por el otro necesidades del Estado.

- Ya anticipamos que el dólar soja frena acá. Por lo que hay que desterrar esa posibilidad . En cuanto a las retenciones, no es simple ni igual para todos. En lo que tiene que ver con la actividad primaria, como cereales y oleaginosas, por ahora no se tocan. Sí podemos evaluar algo en lo que tiene que ver con economías regionales. Pero con el foco puesto en cómo mejorar su competitividad, y esto no siempre debe estar relacionado, por ejemplo, con un tipo de cambio diferencial; no tenemos indicaciones de ir en ese sentido.

- Es decir que tampoco necesariamente se debería hablar de una baja en las retenciones

- Puede haber algún reintegro a las exportaciones, alguna mejora en su matriz de costos impositivos. Ir hacia el financiamiento del capital de trabajo en el momento más intenso que es el de la cosecha para poder retener el producto y venderlo en un momento de mejores precios. Hay varias medidas que se pueden tomar sin tener que hablar solo de una mejora en el tipo de cambio o retenciones .

- ¿Y cómo se contiene al resto? Porque había una idea por parte de ellos de que a partir de octubre se podría ver algo diferente a lo que había antes del dólar soja

- De esos 7500 CUITs inscriptos en el programa de exportaciones, 4000 corresponden a pequeños y medianos productores ; es decir que el resultado entre ese grupo fue muy bueno. El artículo 9 del decreto nos indica que tenemos que elaborar programas de mejora en la competividad de las economías regionales y de los pequeños y medianos productores. En esto estamos trabajando. Vamos a estar en un proceso de toma de decisiones.

- Y ya sabiendo que no habrá ni dólar especial ni baja de retenciones, ¿entiende que los productores estarán abiertos a otro tipo de diálogo?

- Creo que si; esperamos que si. Nuestra vocación por el diálogo va a continuar. Con los sectores de la actividad privada hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras que no. La idea es al menos poder avanzar en un principio sobre los puntos sobre los que estamos de acuerdo y generar una agenda común . En las cuestiones que hoy estamos dejando a un costado posiblemente en el mediano plazo podemos ir encontrando algunos esquemas que acerquen más las posiciones.

- ¿Se refiere tal vez a algo parecido al sistema del dólar a $ 200?

- Más que nada creo que hay que animarse a repensar el esquema de retenciones , que le de algo a los productores y previsibilidad y rentabilidad, siempre sin resentir los ingresos del Estado. Tal vez algo que vaya más hacia la matriz impositiva, que tenga que ver con impuestos directos sobre el patrimonio y la rentabilidad.

- La reglamentación que sacó el Banco Central precisamente no les facilitó la relación con esos sectores.

- Ya hice pública mi postura sobre este tema y le pedimos a las entidades que nos envíen sus notas correspondientes para enviar al Central . Entendemos que no es lo mejor es la mejor decisión y mi función es persuadir y convencer al BCRA de que no es la mejor decisión. Respeto su autonomía y la decisión y el interés que persigue. Pero mi responsabilidad es generarle a los productores las mejores condiciones.

"Respeto la autonomía del Banco Central, pero mi obligación es convencerlos de que la medida que dispusieron no es la mejor para el agro"

- ¿Es posible que volvamos a ver en un momento puntual, por alguna necesidad particular, alguna otra medida excepcional?

- Esta medida tuvo dos pivotes: recomponer las reservas y darle al sector productivo una idea de nuestras políticas públicas , que puedan producir más y tener una mejor performance. Si habrá nuevas ventanas o no, desde lo productivo debo decir que si no impacta ni el mercado interno o en las cuentas del Estado, está bien. Pero ya escapa a mi porque son temas que deben definir el ministro Massa o el presidente Fernández. Lo que no debemos hacer es generar expectativas de algo que no está en la agenda inmediata.

- ¿El campo se generó demasiadas expectativas respecto del día después del dólar soja o presionó demás para lograr alguna ventaja de precios?

- No siento que nos haya presionado. Las entidades expresan una agenda de trabajo; es la obligación de ellos. Presentar una agenda de reclamos o promoción.

- Es cierto que tanto en granos como en carnes se dieron aperturas en cuanto a las exportaciones. ¿Pero se puede esperar una vuelta a las no restricciones?

- En carne generamos mejores condiciones, aunque persisten las restricciones con los siete cortes. En maíz lo vamos siguiendo muy de cerca y lo vamos a ir abriendo . Pero también debemos ver el tema insumos para el resto de las industrias que viven de esos insumos. Tenemos que ser responsables y garantizar esos insumos estratégicos. El resto lo que tiene que hacer es mejorar sus volúmenes de producción. Tanto en granos como en carnes. Esto nos irá gestionando tensiones.

- ¿Tensiones de qué tipo?

Entre el frente interno y el externo. El equilibrio por exportar más pero sin descuidar cómo impacta en el país.

- Es decir que por ahora no debemos pensar en grandes cambios ni en cuanto a apertura de exportaciones ni en retenciones. Sobre todo porque se busca el cuidado de las reservas y de los ingresos fiscales.