Dólar, acuerdo con el FMI y equipo económico: el análisis de Juan Carlos de Pablo

"Qué desilusión van a tener, pobrecitos, si tienen grandes expectativas". Con esa primera oración -dirigida a los participantes- y con su clásico tono jocoso, así dio inicio el economista Juan Carlos de Pablo a su exposición sobre el escenario económico y político argentino.

En el marco de un webinar organizado por la empresa Planexware, el especialista brindó este jueves un análisis sobre el dólar y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI); compartió su impresión sobre el panorama político y puntualizó sus perspectivas económicas de cara a los próximos años, entre otras cuestiones. Y El Cronista tomó nota de ello.

"No hay un equipo económico, acá hay un conjunto de funcionarios del área económica" , afirmó de Pablo. Y rápidamente, se explayó sobre el tema: "No hay equipo económico por diseño, porque no hay ministro de Economía, el mismo pecado que cometió en su momento Mauricio Macri. Ninguno tiene ascendencia intelectual suficiente para imponerse en el plano de los hechos".

En esa línea, reflexionó: "¿Qué están haciendo los funcionarios encargados del área económica en este momento? Mi fantasía es que el señor (Martín) Guzmán está chequeando en el celular si todavía es ministro o no, y le está preguntando a sus colaboradores si saben algo. No tienen tiempo para laburar". En el medio tenemos parálisis y después individualidades, analizó el analista económico sobre la coyuntura actual argentina.

"Mi fantasía es que el señor Guzmán está chequeando en el celular si todavía es ministro o no"

Con respecto a las negociaciones con el FMI, de Pablo aseguró que "el Gobierno no tiene ningún apuro porque sabe que no va a conseguir guita fresca". Y en ese eje, agregó: "No hay ningún apuro porque se sabe que lo que se arregle va a ser un bochorno". Y como moraleja, sintetizó: "me sorprendería gratamente que en el corto plazo tengamos un acuerdo con el Fondo".

En lo que se refiere al dólar, el economista realizó una particular comparación: "Mis amigos los periodistas transmiten la cotización del dólar blue como si fuera un partido de fútbol: que subió, que la barrera psicológica... no hay barrera, no hay psicología, no hay nada", aseveró. Y explicó: "El dólar en pesos es una variable nominal. El techo de una variable nominal es infinito y el piso es cero. Entonces si querés te hago un pronóstico entre cero e infinito, al pedo total. Gracias".

Proyecciones sobre la economía y política

Consultado sobre lo que espera del plano económico y político para los próximos dos años, sin rodeos, el experto precisó: "debilidad política, inevitable. ¿Qué cabe esperar? Que el PBI no crezca, que la tasa de inflación no baje". En resumen, son "los resultados propios de uno de estos periodos de debilidad política. Me refiero a los promedios. La macro es una parte de mi realidad; el resto soy yo, dónde estoy parado, dónde están parados los competidores, etcétera".

Según planteó el economista, una empresa es un continuo, "todos los días tenés que hacer algo; si no decidís suicidarte, entonces estás pensando en el próximo paso".

Elecciones

Sobre el resultado de las últimas PASO, de Pablo opinó que fue crucial. "Nueve puntos porcentuales Juntos por el Cambio por encima del Frente de Todos. JxC sacó lo mismo que en el 2019, el Frente de Todos se vino abajo. Entonces no es que ganó JxC, sino que perdió el Frente de Todos" , ponderó. Y resaltó: "Con esos datos, el oficialismo no tiene mayoría en diputados y pierde las del Senado" .

En relación con las inminentes elecciones legislativas, de Pablo enumeró dos pasos a seguir el domingo: "Primero votar y segundo no prender la televisión hasta las 10:30 de la noche" ya que "de 18 a 22:30hs nadie va a tener información o nadie va a decir que la tiene" .

"Tenemos que tomar decisiones hoy, entonces hacemos la siguiente pregunta: ¿es posible que los 9 puntos porcentuales se agranden, se achiquen o se den vuelta? Es posible. Pero no tomamos decisiones en función de lo posible porque también es posible que nieve en Buenos Aires, sin embargo nadie sale la calle con un equipo contra la nieve", ilustró.

Las decisiones se toman en función de las probabilidades, señaló. "¿Cuál es la probabilidad de que, así como están las cosas, el Gobierno pueda el domingo que viene dar vuelta el resultado de las PASO?- preguntó de forma retórica- Ninguna. Moraleja: todos tomamos decisiones sobre la base de que el oficialismo pierde". El 15 de noviembre puede haber un salto del dólar si gana el oficialismo, "esa sería la sorpresa", sostuvo el economista, al tiempo que recalcó: "Todo lo que vos tenés en las expectativas, ya lo metiste en las cotizaciones".

"Alguien puede decir: ‘si el domingo la oposición le da un sopapo fenomenal y queda claro que vuelven en 2023, ¿por qué el dólar no se viene a pique?'", dijo el experto. Según su visión, eso se explica por dos motivos: primero, porque aún quedan dos años más del gobierno de Alberto Fernández. Y segundo porque JxC tiene que demostrar que si asume en 2023, hará mejor las cosas que en 2015.

En cuanto a lo que sucederá a la noche el próximo 14 de noviembre, "el oficialismo tiene que digerir el resultado de la elección. ¿Cómo lo van a hacer? Ni ellos saben, se suicidarán, se calmarán, no sabemos", arrojó de Pablo. "Cómo sigue esto de acá al 10 de diciembre de 2023, me parece ahí que (Juan) Manzur puede ser crucial porque sabe operar, sabe el ejercicio de lo que los alemanes denominan ‘real politics'. La debilidad política de Alberto Fernández de sus dos últimos años de su mandato, le da un techo a lo que podés esperar" , consideró.

"Tenemos que ver cómo el oficialismo digiere el resultado de la elección y quién agarra la batuta desde el punto de vista operativo", reflexionó. Y por último, subrayó: "Lo que dice la experiencia es que si no te preparás y hacés las cosas de la noche a la mañana con debilidad política, la probabilidades de que las cosas te salgan bien son bajas. En el medio nos queda vivir, sobrevivir y laburar ".



