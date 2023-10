Dólar: cómo es la "ofensiva" legal y cambiaria de Sergio Massa con u$s 10.000 millones para reservas

En medio de la tensión cambiaria que llevó al dólar blue arriba de los $ 1000 el miércoles, el ministro de Economía Sergio Massa activó una serie de medidas para "consolidar reservas" y avanzar contra los "especuladores" que busca "meter presos".

El primer punto de la estrategia apunta a los operativos contra los "delincuentes financieros". Para esto, un equipo formado por el secretario legal del Ministerio de Economía Ricardo Casal, el titular de AFIP Carlos Castagneto y el titular de Aduana Guillermo Michel realizará el seguimiento judicial de los operativos.

La vía legal transcurrirá bajo los canales de delito penal económico pero también general y por el lavado de dinero. En una reunión con empresarios de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Massa apuntó ayer contra un cambista. "Se me escapó a Uruguay", dijo y aseguró: "Hasta que no los vea presos, no paro".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández también efectuó una denuncia para que se investigue un posible delito por "infundir temor un público" a partir de los dichos de los candidatos por La Libertad Avanza Javier Milei y Ramiro Marra. "El artículo 211 del código penal de la Nación sanciona a quien 'para infundir un temor público..., diere voces de alarma... o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos'", se detalló sobre los fundamentos.

Reservas con swap, 5G dólares especiales y créditos

En el frente de reservas, por otra parte, se activará el segundo tramo del swap con China, por otros u$s 5000 millones, que estaría disponible a partir del miércoles 18.

Desde el Gobierno indicaron que "el BCRA ya envió la carta para la activación de la línea al Banco Popular de China".

A eso se suma el anuncio de la licitación del 5G que le aportará al Tesoro u$s 1050 millones. Como publicó El Cronista, la licitación se concreta a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G).

Por otra parte, el Gobierno oficializó la entrada en vigencia de nuevos dólares sectoriales que pueden aportar otros u$s 2300 millones según los cálculos oficiales. Se trata de la puesta en marcha del dólar para minería, que también será acompañado por el dólar para la industria vitivinícola, tabaquera, del girasol, cebada y el cuero.

Además, se cerró un Crédito BID para el sector privado, por el que se aprobó una operación por 50 millones de dólares para apoyar el proyecto Sal de Vida en la Provincia de Catamarca. El financiamiento está vinculado a la explotación de litio, mineral clave en la producción de baterías para vehículos eléctricos.