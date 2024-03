Victoria Villarruel habló tras el rechazo al DNU: "No me voy a convertir en Cristina Kirchner"

Tras el duro golpe que recibió el Gobierno en el Senado con el rechazo a la validez del DNU de reforma del Estado, Victoria Villarruel difundió un video en sus redes sociales en el que advirtió que "no se va a convertir en Cristina Kirchner", Además enfatizó que "su compromiso con Argentina y con Milei es inclaudicable".

La Vicepresidenta, que quedó envuelta en una polémica al convocar y presidir la sesión en la que la oposición rechazó el DNU, algo que el Gobierno quería evitar, agregó: "Desde el momento en el que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, sabíamos a lo que nos enfrentábamos".

"Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina", continuó.

Fue ahí cuando, advirtió "Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar".

Y cerró: "No hay gobierno sin institucionalidad por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina".

La titular del Senado compartió el video en su cuenta en la red social X acompañado de el texto "Sin institucionalidad no hay gobierno" con el que pareció querer defender su postura.



Y agregó: "Lo que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo", en alusión a los legisladores que votaron contra la norma.

Villarruel-Milei, ¿interna incipiente?

La Vicepresidenta quedó envuelta en la polémica al convocar a una sesión en la que las chances de rechazo al DNU eran muy altas.

De hecho, el miércoles, a través de un comunicado el Gobierno aludió a la propia Villarruel: "En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política".

Y agregó: "Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

El turno de Diputados

Ahora el DNU deberá ser tratado en Diputados para resolver si sigue vigente o no y todas las miradas apuntan a Martín Menem, titular de la Cámara baja. Será un hecho inédito: nunca antes el Senado había puesto en jaque un decreto presidencial.

Por lo pronto, el hijo de quien supo presidir el bloque de senadores peronistas en los '90, Eduardo Menem, ayer salió a fustigar a los senadores que votaron en contra.

El posteo de Martín Menem.

"Atacar el DNU es lisa y llanamente atacar lo que votaron el 56% de los argentinos hace 4 meses", escribió el diputado oficialista en sus redes sociales.

Y agregó: "Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad. Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre".