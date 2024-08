Una de las hijas de Maradona cruzó a Adorni por burlarse de su padre: "¿Le contesto al muppet?"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, saludó hoy a los "grandes zurdos" que hicieron grande a la Argentina. La mención realizada en la tradicional conferencia de prensa que se realiza en la Casa Rosada nada tuvo nada que ver con políticos o dirigentes de izquierda, enemigos declarados del gobierno de Javier Milei, sino a una lista de personajes que usan o usaban preferentemente esa parte de su cuerpo para realizar sus actividades.



Se trató de una digresión por parte del portavoz al recordar que hoy se celebra el "Día Internacional del Zurdo" para concientizar sobre las dificultades que sufre 1 de cada 10 habitantes del planeta.

"Quiero saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", dijo Adorni.

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada le señalaron al vocero la omisión de Diego Maradona en la lista que había desgranado segundos antes. "¿Quién?", contestó el libertario, fingiendo no entender a qué persona le estaban nombrando.

"Ah, si. Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores", respondió con una media sonrisa mientras se retiraba.



Messi y Maradona, dos zurdos. Uno nombrado y el otro omitido por Adorni.

La omisión de Adorni no sólo le valió un repudio en las redes de parte de algunas figuras del fútbol como el histórico preparador físico de Maradona, Diego Signorini y excompañero de la Selección como Héctor 'El negro' Enrique. Pero tampoco la hija del astro fallecido en 2020, Dalma Maradona, no quiso dejar pasar el hecho.



"¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta. Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio, es el vocero de alguien, no es que puede decir lo que piensa", dijo la mayor de las hijas de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

Dalma y Diego, en Napoles.