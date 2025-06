Cumbre de emergencia en el kirchnerismo ante el inminente fallo de la Corte contra Cristina

El futuro político y judicial de Cristina Kirchner atraviesa un momento decisivo. Mientras la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) se encamina a disputar un lugar en las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre, la Corte Suprema podría dejar firme en los próximos días la condena dictada en su contra en el marco de la Causa Vialidad.

De concretarse este escenario, la líder del kirchnerismo no solo quedaría inhabilitada para ser candidata, sino que debería cumplir arresto.

Frente a esta inminencia, Cristina Kirchner encabezará este lunes una cumbre de emergencia en el Instituto Patria.

Según se informó, el encuentro fue convocado por el senador Oscar Parrilli y participarán legisladores, dirigentes políticos y sindicales del núcleo más cercano. El objetivo central de la reunión que se realizará a las 15 será coordinar una estrategia conjunta ante la posibilidad de un fallo desfavorable por parte del máximo tribunal.

La preocupación del kirchnerismo creció tras la decisión unánime de la Corte Suprema de rechazar in limine la recusación presentada por la defensa de Cristina. El planteo fue considerado extemporáneo y carente de fundamentos jurídicos suficientes, según argumentaron los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

"El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley", señalaron. También remarcaron que la defensa no ofreció pruebas sólidas ni invocó una causal específica prevista en el Código Procesal Penal.

En este contexto judicial adverso, Cristina Kirchner reapareció públicamente el sábado en Corrientes, durante un acto en apoyo a la candidatura a gobernador del intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa.

Allí, desde el Anfiteatro Carlos Gomes, la exmandataria adoptó un tono desafiante frente a las versiones sobre una eventual orden de detención. " Salió el anuncio de que soy candidata y se desataron los demonios, ahí comenzaron a pedir que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Si tan acorralada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?" , lanzó. Y remató con ironía: "Mirá como tiemblo".

Durante el acto en Corrientes el sábado pasado

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 19 de julio. Si el fallo condenatorio queda firme antes de esa fecha, Cristina quedaría automáticamente fuera de la contienda electoral. En ese sentido, la reunión de mañana en el Instituto Patria cobra una relevancia estratégica: se tratará no solo de una demostración de respaldo político, sino también de una instancia de definición frente a un posible escenario sin Cristina en la boleta.