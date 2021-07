Cuánto contribuyó Vaca Muerta a "engordar" la recaudación en Neuquén

Para la provincia de Neuquén la producción hidrocarburífera es tanto o más importante que el aire que se respira o el agua potable. Y para constatarlo sólo hace falta observar el impacto positivo que tiene en las arcas provinciales la reactivación de Vaca Muerta.

De acuerdo a datos oficiales la recaudación se está recuperando de la mano de las regalías petroleras y gasíferas, así como impuestos provinciales, que se fortalecen a partir de la mayor actividad sectorial.

Luego de más de un año de incertidumbre por el freno o restricción parcial de las actividades económicas, la provincia patagónica atraviesa una serie de récord productivos, que impulsan las finanzas públicas provinciales.

Es el caso de las regalías acumuladas de petróleo, que en el primer semestre del año se incrementaron en un 92%, pero también debido a la mayor recaudación de impuestos provinciales, que crecieron 63%.

Así, regalías e impuestos provinciales, con Ingresos Brutos a la cabeza, se posicionan como las dos principales fuentes de ingresos de Neuquén, dejando en un tercer lugar a los recursos que la provincia recibe en concepto de Coparticipación Federal.

Para ello fue clave la mejora de la producción, que en lo que va del año creció un 3% promedio mensual, aunque en el acumulado de los primeros siete meses del año se incrementó un 17%.

Además, mes a mes el sector se fortalece. Por ejemplo, según fuentes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales del Neuquén en junio -se liquida en julio- "se registró un récord de producción con más 195.000 barriles diarios", siendo así la provincia con mayor producción a nivel nacional, cerca del 37% de la producción total.

En gas ocurre algo similar, con una producción que en junio llegó a 69 MM m3/día, el nivel más elevado en lo que va del año y un 3% de incremento promedio en el período.

Tanto en petróleo como en gas se espera que estos volúmenes de producción puedan ser superados en lo resta del año.

Además, la recuperación de los precios internacionales juega a favor. En los últimos tres meses se registró un promedio de u$s 67 para el barril de referencia de petróleo (Brent) y u$s 52 por barril para el precio de liquidación, muy por encima de los u$s 45 y u$s 40 registrados en promedio durante 2020.

En cuanto a los impuestos provinciales se estima que el 40% de la recaudación está vinculada a esta actividad. En el caso de Ingresos Brutos, la recaudación en junio registró una mejora del 165% y una mejora semestral acumulada del 64%, con $ 26.902 millones recaudados.