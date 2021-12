Cuándo cobro el extra de $ 9000 confirmado para esta semana

El Ministerio de Desarrollo Social impulsó en el año 2019 una política complementaria para intentar solucionar de raíz una de las problemáticas más graves del país, la desnutrición infantil. Se trata de la Tarjeta Alimentar donde varios titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) van a poder cobrar desde $ 6000 hasta $ 12.000.

La última modificación del programa fue que el pago del mismo se unificó con el calendario de pagos de todas las prestaciones sociales en cuestión para que no haya conflictos a la hora de acreditar el pago, antes el pago se dividía según la obtención de la tarjeta física.

Los grupos en cuestión deben utilizar el dinero para cubrir los gastos que se dan en productos alimenticios; de esta forma se busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a alimentos saludables. ¿Quiénes son los que pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

TARJETA ALIMENTAR ANSES: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

La Asignación Universal por Embarazo ( AUE ).

). La Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

). La Pensión No Contributiva (PNC) por madres con siete hijos o más.

TARJETA ALIMENTAR ANSES: LA INSCRIPCIÓN

A diferencia de otros planes sociales, quienes desean ser parte de este no deben completar un formulario de inscripción ya que la implementación se da de manera automática, es decir, no existe la solicitud al mismo.

Quienes no formen parte de alguno de los tres grupos mencionados anteriormente no podrán cobrar hasta $ 12.000 de manera mensual y no hay excepciones.

TARJETA ALIMENTAR ANSES: MONTOS

Asignación por Embarazo ( AUE ): $6.000

): Familias con un hijo/a : $6.000

: Familias con dos hijos/as : $9.000

: Familias con más de tres hijos/as: $12.000

CALENDARIO ANSES DICIEMBRE 2021: TARJETA ALIMENTAR AUH

Documentos terminados en 4: 14 de diciembre

Documentos terminados en 5: 14 de diciembre

Documentos terminados en 6: 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: 16 de diciembre

CALENDARIO ANSES DICIEMBRE 2021: TARJETA ALIMENTAR AUE

Documentos terminados en 2: 14 de diciembre

Documentos terminados en 3: 15 de diciembre

Documentos terminados en 4: 16 de diciembre

Documentos terminados en 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6: 20 de diciembre

Documentos terminados en 7: 21 de diciembre

Documentos terminados en 8: 22 de diciembre

Documentos terminados en 9: 23 de diciembre

Los titulares de PNC recibieron el pago durante la primera semana del mes.