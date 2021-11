Cristina sigue en silencio pero habilitó la movilización en respaldo de Alberto

No hubo aún carta pública de Cristina Fernández de Kirchner en este "día después" de las legislativas generales, como la que desató el tembladeral institucional luego de las PASO. Con el aire obtenido por la remontada bonaerense, que no alcanzó pero generó otro clima oficial, la Vicepresidenta no envió a la sede del PJ Nacional su hijo Máximo pero sí a unos delegados. Un gesto con el que el albertismo puede irse a dormir tranquilo con su implícito respaldo a la marcha del 17N.

Planificada en la previa electoral por la reunificada CGT y los movimientos sociales como una forma de respaldo prematuro ante la pronosticada derrota de Alberto Fernández, bajo el concepto de inyectarle rápidamente centralidad al Presidente para transitar la que se temía que sería su peor semana. La efemérides que sirve como excusa, el Día de la Militancia , que celebra el regreso de Juan Domingo Perón del exilio, toda una metáfora.

Elecciones 2021: con el respiro en PBA, el oficialismo busca darle centralidad a Alberto Fernández

Aún en silencio, desde su ausencia al búnker todista del domingo, llegó la bendición cristinista a la movilización a Plaza de Mayo, revitalizada por las urnas, a la que se plegarán los intendentes bonaerenses, que buscan hacerse propia la remontada (real en varios distritos del Conurbano que dieron vuelta la derrota en las PASO). La duda era si la ex mandataria habilitaría la movilización de La Cámpora al acto que tendrá como orador descollante al Jefe de Estado . Así fue y también fueron invitados gobernadores que faltan confirmar.

Por la tarde, con el canciller Santiago Cafiero como anfitrión en la sede partidaria de Matheu al 100, ingresaron al edificio el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y su colega bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque. Tanto uno, delegado cristinista en el elenco albertista (cuya renuncia ofrecida generó el caos interno post-PASO); como el otro, dirigente camporista, son asiduos visitantes del PJ. El dúo habló por la Vicepresidenta.

También estuvo el sucesor de Cafiero como jefe de Gabinete, Juan Manzur, que regresó de Tucumán luego de celebrar una victoria pírrica y se embarcó en una frenética agenda de gestión, con un mano a mano con el mismo Fernández y una visita a Almirante Brown junto a los otros ministros albertistas Juan Zabaleta (Desarrollo) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), ambos celebraron ayer en sus pagos chicos del conurbano (Hurlingham y San Martín, respectivamente), por lo que estaban envalentonados.

Se sumaron, además, representantes gremiales y de movimientos sociales, los primeros organizadores de la marcha del miércoles: entre ellos, los cotitulares cegetistas Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, además del jefe de UPCN, Andrés Rodríguez; el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky; y el coordinador de Somos Barrios de Pie y diputado electo Daniel Menéndez y el referente del Movimiento Evita y subsecretario de Economía Social, Emilio Pérsico.

En resumen, la mesa oficialista acordó movilizar bajo la poco original consigna de "Todos Unidos Triunfaremos". El número no es menor: calculan 100 mil personas en la Plaza, con la presentación de un documento en apoyo al Gobierno y el discurso presidencial . Será, prometen, la postal para el lanzamiento de la "segunda etapa" de la gestión albertista.