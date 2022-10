Control por los dólares: AFIP detectó subfacturación del 25% en exportaciones

A partir del c ruce de información entre la Aduana y la DGI , la AFIP detectó 273 exportaciones de sémola de trigo declaradas por u$s 4.375.146,05 en la Argentina que luego ingresaron de forma directa a Brasil por u$s 5.640.081,62, lo que representa una subfacturación del 25 % del total del valor exportado.

Con el intercambio de información, la Aduana denunció a la firma exportadora, Compañía Molinera del Sur S.A., por la violación del artículo 954 del Código Aduanero .

En casi todas las triangulaciones financieras detectadas, l a mercadería fue enviada directamente a Brasil, pero facturada a una sociedad intermediaria, Teney Park S.A., radicada en Uruguay.

En otros casos, la sémola de trigo fue facturada a la misma sociedad, pero enviada a Chile . Además, según informó el organismo que dirige Guillermo Michel, las operaciones restantes, implicaron exportaciones a Uruguay, pero facturadas a una empresa estadounidense perteneciente al mismo grupo económico que Teney Park S.A.

La Aduana denunció 273 operaciones de sémola de trigo facturadas por un 25% menos de lo exportado

A través de estas maniobras de triangulación, la molinera reducía el valor de las exportaciones y lograba liquidar menos divisas en la Argentina.

Los descubrimientos fueron realizados por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP a partir del sistema INDIRA, una plataforma informática a través de la cual intercambian información las aduanas de Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

Según los datos relevados, se estima que la empresa exportadora evitó declarar ingresos de u$s 1.264.935,57 en el país, o $189.740.250.

Por su parte, la DGI-AFIP, que también participó en la investigación, reclamó $43.089.506 en concepto de impuesto a las Ganancias sobre el monto no declarado.