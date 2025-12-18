El Gobierno de Javier Milei decretó dos nuevos feriados para el mes de diciembre que beneficiarán a un importante grupo de trabajadores en todo el país.

A través del Decreto 883/2025 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre habrá asueto para los trabajadores estatales que responden a la gestión nacional.

“Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025″, dice el artículo 1° de la norma firmada por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Confirmado: el Gobierno decretó dos nuevos feriados en todo el país, ¿a quiénes beneficia?

En los considerandos del Decreto se hace referencia a los asuetos nacionales tanto del 24 como del 31 de diciembre de 2025.

“Que los días 24 y 31 de diciembre representan las vísperas de las mencionadas festividades y se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos propios de tales celebraciones, así como a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”, indica el decreto.

“Que razones de conveniencia, oportunidad y buena administración justifican el otorgamiento de asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, sin afectar la prestación de los servicios esenciales”, agrega.

La medida aclara que el asueto alcanza al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, pero que no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Por su parte, los días 25 de diciembre de 2025 y 1° de enero de 2026 ya son condiserados feriados en el calendario nacional para todos los trabajadores del país .

Qué dice el decreto completo de Milei