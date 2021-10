Cómo generar empleo: ejecutivos y gremios debatieron indemnizaciones, flexibilidad y acuerdos sectoriales

La agenda laboral dominó la primera jornada del Coloquio de IDEA , que volvió a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro de empresarios y ejecutivos de empresas puso el foco en cómo crear empleo y planteó un plan con tres ejes para la creación de puestos de trabajo, topes a las indemnizaciones para pymes y capacitación.

El economista de IDEA, Santiago Bulat, presentó el plan que incluye un "régimen de emergencia" y que genera un esquema de baja de cargas patronales por tres años para los nuevos puestos de trabajo. Se exime el 75% de la carga en el primer año, el 50% en el segundo y el 25% en el tercero para retomar el esquema general a partir de ese momento . En el planteo de base, IDEA marca que sólo el 28% del empleo es registrado hoy. "No se tocan derechos", aclaró Bulat.

Los ejecutivos le plantearon al ministro de Economía Martín Guzmán el esquema en una reunión el sábado pasado. El ministro, que está en Washington DC negociando con el Fondo Monetario Internacional, participó por video del encuentro y remarcó que no se necesita una reforma laboral sino crecimiento para generar empleo.

Guzmán está en Washington en la reunión anual del FMI pero participó a través de un video

Guzmán aseguró que "con la misma legislación laboral, la Argentina ha tenido períodos donde se creó empleo y donde hubo crecimiento de números de empresas ". La clave, señaló, fue la mejora de la macroeconomía. "Toda la organización del mercado de trabajo tiene que ir evolucionando en función de la evolución tecnológica". Y agregó que se busca ordenar el mercado de trabajo pero no sobre la base de debilitar o quitar derechos ".

La propuesta de IDEA también apunta a "reducir la litigiosidad" de la mano de una segmentación de las indemnizaciones para poner un tope a las pyme. Los ejecutivos esperan presentarle la propuesta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni , que no participa del Coloquio. El plan se completa con un marco de capacitaciones.

"La parte gremial es fundamental para el acuerdo, los gremios, movimientos sociales y el Gobierno", indicó Daniel González Casartelli, director ejecutivo de IDEA, que destacó que la mitad de las 500 empresas que integran la entidad son pymes.

la posición de los gremios

Por la CGT participó el secretario de Comunicación, Jorge Sola, quien aseguró que cualquier propuesta "no puede afectar los salarios ni las cargas sino que tiene que generar incentivos para la contratación".

"Un cambio en las indemnizaciones no va a generar más empleo", aseguró el enviado de la CGT a IDEA, que de todas formas reconoció que habrá que desandar el camino de la doble indemnización y prohibición de despidos a medida que la actividad crezca, pero se verá día a día, aclaró sobre las medidas que vencen a fin de año. "La protección social fue importante durante la pandemia", dijo y detalló que hay sectores donde la recuperación todavía necesita asentarse.

Para el director del INAES, Alexandre Roig, hay que buscar una solución al trabajo informal reconociendo las tareas de cuidado y los planes sociales. "Todo el mundo trabaja", remarcó y consideró que se necesita una valorización del trabajo". Sobre la transición de planes sociales a puestos de trabajo, remarcó que "es un subsidio al trabajo pero lo importantes es que haya cada vez más formas y más derechos".

También los economistas que participaron del evento analizaron las propuestas de cambios en la legislación laboral en juego. En ese marco, el director de PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, consideró que los esquemas de cambio de indemnizaciones que se presentaron como la "mochila" austríaca son ideas importadas que no se aplican a la Argentina.

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza consideró que sumó que "bajo la ley de contrato de trabajo de empleo privado se encuentra solo el 28% de la fuerza laboral , que era un 31% hace 10 años", por lo que se está hablando de una "discusión de burbuja" en el que el 72% de los trabajadores -no registrados- no son incluidos .



María Laura Alzúa, subdirectora de Cedlas, coincidió en que el empleo está estancado hace diez años mientras la informalidad crece. "Algo hay que hacer pero tiene que plantearse también una reforma más amplia, del sistema de jubilaciones y pensiones ", indicó.

Frente a las distintas propuestas en danza, la especialista en relaciones del trabajo consideró que necesitan incentivos tanto para empleadores como trabajadores. Y planteó que en este contexto, el sindicalismo tradicional cada vez representa a menor gente por la reducción del sector asalariado formal.