IDEA 2021: los enfoques contrapuestos de tres gobernadores

Esta mañana, en la edición 57 del Coloquio Idea, tres gobernadores dieron su mirada sobre la situación actual del país y también sobre las perspectivas a mediano plazo. El mendocino Rodolfo Suárez y el neuquino Omar Gutiérrez estuvieron de forma presencial en Costa Salguero, mientras que el santafesino Omar Perotti lo hizo de manera virtual .

El radical Suárez fue el más crítico de los tres y no ahorró dardos hacia el gobierno nacional. Sobre las actuales medidas económicas, consideró que "no sirven como políticas estratégicas a largo plazo. Van a agravar la situación económica y social de la Argentina" , y también apuntó contra los niveles de emisión monetaria.

Como mandatario provincial, aseguró desde su experiencia que "todas las políticas económicas que podamos llegar desde cualquier provincia de la Argentina son limitadas en la medida de que tenemos una macroeconomía que no funciona". Sobre este punto, mencionó como algunos de los puntos a tratar "la inflación, la falta de confianza en nuestra moneda y la falta de inversión".

Suárez también se mostró crítico frente al enfoque de la pandemia que tuvo el gobierno nacional. "Hubo muchos errores. Desde Mendoza hemos levantado la voz de que había que cuidar la economía y la salud, la educación y las libertades con lo que eso significa para la salud psicológica de las familias. Con la vacunación se cometieron errores y deberíamos tener más vacunados", sostuvo.

Gutiérrez, por su parte, pertenece al MPN y tiene una posición ambivalente ante el Gobierno. Y hacia allí apuntó su intervención, con la búsqueda de acuerdos como eje. Sostuvo que es necesario "que trabajemos en equipo y estemos alineados". Hay que dar vuelta la página y hacernos cargo de la historia y de este presente para construir porvenir y futuro. No hay posibilidad de sacar al país sin estar unidos . Echarle la culpa al que estuvo antes es no hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos".

En esa línea, agregó que "no hay inversión si no hay acuerdo y no hay inversión si no hay un plan de desarrollo. El país necesita que consensuemos". Y agregó que la solución a los problemas del país necesita tiempo y que haya "gobiernos que trabajen con todos para construir acuerdos, consenso y concertaciones. Tenemos que sincerarnos y poder construir las bases para el desarrollo del país".

Perotti, por su parte, pertenece al Frente de Todos, pero buscó reforzar una mirada moderada dentro de su espacio. Consideró que "no hay mejor política social que un puesto de trabajo" , e hizo hincapié en la importancia de la ciencia y la tecnología a la hora de incorporar valor agregado. Además, consideró que su objetivo es "generar las condiciones para acompañar al que trabaja, a quien invierte y produce".

El rafaelino añadió que los dos indicadores negativos más fuertes del país son "la pobreza y la desocupación". Y defendió la gestión de su gobierno, ya que "asumimos un rol diferente como Estado, no sólo para aportar subsidios a empresas, sino que lo hacemos para capitalizar el valor de su desarrollo en beneficio de la provincia, con una política de ciencia y tecnología a largo plazo".