Claudio Zuchovicki fue contundente sobre las negociaciones con el FMI: "Cuando perdés el flujo"

En una entrevista con Radio con Vos, el economista Claudio Zuchovicki despejó dudas sobre su posible incursión en la política, a raíz de versiones que lo señalaron como posible candidato de la Libertad Avanza: "No es una actividad que me interese llevar adelante. No me siento capacitado y me siento muy cómodo en la actividad privada, haciendo lo que me gusta".

Pero el tema que acaparó la mayor parte de la conversación fue la relación del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Zuchovicki envió un mensaje tranquilizador: mientras Argentina tenga superávit fiscal, la relación con el FMI y otros organismos de crédito será distinta. Con su estilo coloquial, el economista comparó la situación con la de una persona que pierde su trabajo: "Cuando te quedás sin laburo, perdés el flujo de ingresos y dependés de tus ahorros o de tu capacidad de endeudamiento. Pero cuando tenés trabajo y te alcanza, el crédito pasa a un segundo plano".

Zuchovicki destacó que, en la actualidad, Argentina tiene "superávit fiscal real", lo que le permite mayor autonomía. Esta independencia, según el economista, marca un cambio trascendental respecto a épocas anteriores, cuando el país dependía de "mendigar" préstamos. "Hoy, Argentina puede elegir si acepta o no las condiciones que le impongan", afirmó.

El análisis de Zuchovicki cobra relevancia tras las recientes declaraciones de Julie Kozack, vocera del FMI, quien aseguró que las negociaciones con Argentina arrojaron "resultados positivos". Kozack mencionó que el nuevo programa con el país apunta a "construir sobre los resultados alcanzados" y avanzar en los desafíos pendientes. Sin embargo, no precisó detalles sobre montos de fondos frescos ni plazos concretos.