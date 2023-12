Claudio Zuchovicki analizó el impacto de las medidas de Milei: "Ojalá solo sean..."

A pocos días de que el mega DNU de Javier Milei generara un cimbronazo, especialmente a nivel social, por las contundentes medidas que dispuso, el economista Claudio Zuchovicki analizó la situación y el impacto que podrían tener a futuro en el país.

"Primero vienen tres meses complicados. Ojalá sean solo tres meses", consideró. Pero se mostró optimista y confirmó que vendría "la recuperación" luego.



En diálogo con Mario Pergolini (en Vorterix), consideró que en el país se naturalizó una "economía de subsistencia".

En ese sentido, aseguró: "desde que tengo recuerdo, por lo menos, casi siempre es una economía subsistencia. No tener la chance de poder proyectar hacia adelante, siempre se trata eso de subsistir o de terminar sobreviviendo".

Al ser consultado por la recesión actual, consideró que vendrán algunos meses con dificultades. "Se va a poner complicado la recesión, de nivelar a todos para abajo", dijo. "Primero vienen tres meses complicados. Lo sabemos todos. Ojalá sean nada más que tres meses", agregó.

Pero se mostró optimista en cuanto a los resultados del plan que acaba de lanzar Milei, en principio, con las derogaciones que incluye el DNU. "Puede haber 50% de probabilidad de que el proceso sea una "U", o sea, una caída más leve y después una recuperación, o una caída más violenta y después una recuperación", señaló.

En esa línea, utilizó un ejemplo para mostrar su postura. "A mí no me gusta volar, pero por mi trabajo estoy una vez por semana arriba un avión, y la paso mal. El otro día viniendo de Mendoza a Buenos Aires, en un vuelo realmente complicado, sabía que el clima estaba feo. Me subí y el piloto de Aerolíneas estuvo espectacular: dijo 'la ruta del vuelo es mala'", indicó.

"Bueno, me avisó y me preparé. Ahora te avisaron. Están diciendo las medidas que tomaron básicamente, que es bajar el déficit fiscal a cero. Si les creés que lo van a poder ejecutar, la verdad que es una buena noticia para el resto", opinó.

"Yo estoy convencido de que, por como íbamos, explotabas. Porque empezábamos a vivir en un mundo que era completamente irreal", remarcó. "Te decían que el dólar valía $ 350. Y es como si yo me comprara una balanza cuyo peso máximo fuera 80 kg. Entonces es buenísimo, porque no engordo más, nunca peso más de 80", ejemplificó.

"El problema argentino no es económico"

Al ser consultado sobre las posibles "soluciones" a las principales problemáticas de la Argentina a nivel económico, Zuchovicki indicó que, a su parecer, el "problema argentino" no es económico.

"Yo soy de los que cree no es un problema de plata. Hay muchas cosas que son estructurales, que, si yo no resuelvo esos temas estructurales, la persona no sale de ahí", apuntó. "Es educación, que es lo único que nivela", agregó.

En ese sentido, aseguró que termina el año de manera optimista. "Pero también porque confío mucho", sostuvo.