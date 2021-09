Chino Navarro sobre la amenaza de renuncias K: "Es un error, no se apuntala un gobierno operando en los medios"

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, fue una de los primeros en reaccionar en forma oficial, es decir como funcionario del Gobierno, a las renuncias puestas a consideración de Alberto por parte de los ministros que dentro del gabinete responden a Cristina Fernández y lo consideró un error, "que, más allá de las sanas intenciones de quienes lo han hecho, no se apuntala a un gobierno operando en los medios".

Navarro fue abordado por periodistas ante quienes el funcionario aseguró que no había hablado aun con el Presidente, con lo que de alguna manera se cubrió de involucrar a Alberto como el ideólogo de sus dichos, expresando una línea oficial.

Según el Chino Navarro "el pueblo el domingo nos dio un ejemplo de responsabilidad, de sensatez, votó en forma pacifica. Casi el 70%. Me dirán que es menos o que es poco en comparación con otras elecciones y es verdad, pero también es verdad que si comparamos con otros países de la región y de Europa en cuanto a elecciones en pandemia nuestra participación es mucho mayor".

La descripción le sirvió para introducir que "ese pueblo nos está marcando un camino, que dice que si no hay acuerdos, seguimos dialogando, porque no está en juego el destino de un ministro o de algún funcionario, o de un gobierno, sino el de millones de argentinos que sufren y no la pasan bien".

"Quiero que quede claro que hablo de compañeros que valoro y respeto", aclaró el dirigente. Tras lo cual insistió: "Quizá motivados por nobles intenciones, le hacen daño al Gobierno y al país".

Las reflexiones de Navarro son una respuesta a la catarata de cartas de renuncia "a disposición" que emitieron hoy funcionarios como Eduardo "Wado" De Pedro, el primero de quien trascendió la decisión, pero al que le siguieron los ministros de Justicia, Martín Soria y Roberto Salvarezza, de Ciencia y Tecnología; junto a las titulares de la ANSeS, Fernanda Raverta y del PAMI, Luana Volnovich.



Se sumaron, además, el número dos de Justicia, Juan Martín Mena; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

"Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019", decía el texto de la misiva que enviaron los funcionarios.

La renuncias, o más bien, el gesto de renunciar que deberá decidir el mandatario, ocurre un día después de que todos los funcionarios de Alicia Kirchner ofrecieran su salida a la gobernadora santacruceña y apenas horas después de que los ministros de Axel Kicillof hicieran lo mismo, como reveló la cristinista Teresa García. Desde La Plata, igual, al menos poco antes de la maniobra nacional, auguraban que no habría cambios "en lo inmediato", es decir hasta las generales del 14 de noviembre.