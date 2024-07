Escala la trama política en la causa: tras la denuncia de un fiscal federal, el Gobierno nacional y la UCR cierran filas

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sigue en el ojo de la tormenta tras un nuevo giro en la trama que estremece a toda una provincia. El fiscal federal Guillermo Marijuan lo denunció en los tribunales de Comodoro Py por la desaparición del pequeño Loan, de tan solo cinco años, junto a otros referentes de la política señalándolo por el presunto encubrimiento.

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió rápidamente en su defensa mientras que una parte del radicalismo cerró filas en torno al mandatario. Desde el gobierno provincial y el entorno de Valdés, por ahora, mantienen su silencio a la espera que avance la Justicia.

La denuncia de la fiscalía también abarca al senador nacional Diego Pellegrini; al exministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. El caso recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.

El expediente CFP 2908/2024 incluye una denuncia por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

"Es un despropósito", respondió Bullrich a la denuncia realizada contra el gobernador. En este sentido, agregó que le parecía "una barbaridad" que apuntaran contra el jefe provincial.

"Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas . Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver", sentenció.



La denuncia de la Fiscalía proviene de la acusación que pende sobre él. El radical validó apresuradamente una nueva hipótesis sobre el caso de Loan hace algunas semanas y aseguró que se había dado "un gran paso en la resolución" de la desaparición del menor.



" Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho ", posteó



Esta versión fue desacreditada por la propia familia de Loan Peña y crecen las sospechas sobre la tía ya que su abogado defensor, José Fernández Codazzi, fue acusado de tener vínculos personales con Valdés.



Para Bullrich, el Caso Loan "tocó" en esa provincia pero "pudo haber sido en cualquier otra parte". "Es un despropósito involucrar al gobernador, y no estoy de acuerdo con que se plantee esa hipótesis, como plantean varios, en lugar de ir a la verdad", agregó.

En este sentido, apuntó contra las siete personas detenidas en la investigación: "Una de esas personas tiene que hablar, o alguno de los que luego encubrieron lo que pasó", concluyó.

También el Bloque de Senadores de la UCR en el Congreso Nacional emitió un comunicado en apoyo al gobernador de Corrientes, uno de los jefes provinciales del partido, cuestionando en duros términos al fiscal federal. "El Bloque de Senadores y Senadoras Nacionales de la Unión Cívica Radical rechaza el accionar del Fiscal Federal Guillermo Marijuan, quien realizó una inentendible denuncia contra el gobernador de la provincia de Corrientes en la denominada "causa Loan"", arranca el comunicado de una página.

Y sostiene que les preocupa "la pretensión del Fiscal de entrometerse en la causa que busca encontrar al niño, violando claramente el alcance de sus funciones y competencias. La denuncia sólo se entiende de un inoportuno protagonismo mediático en una causa que no tiene delegada ninguna función específica ".