Cambia la indemnización por despido: cuánto se cobra en julio de 2025

En medio del debate sobre posibles cambios al régimen laboral argentino, el Gobierno nacional habilitó la posibilidad de que las empresas constituyan un fondo de cese laboral optativo, como alternativa al sistema tradicional de indemnización por despido.

La medida, si bien todavía no es de aplicación masiva, busca imitar modelos ya existentes en sectores como la construcción, y representa un primer paso hacia una eventual reforma del sistema.

Arranca el fondo de cese laboral: los antecedentes y los riesgos que ven los privados

Vía libre al instrumento clave para reformar las indemnizaciones

Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) continúa siendo la normativa vigente para la gran mayoría de los vínculos laborales en Argentina. Esto significa que, en caso de despido sin causa, se siguen aplicando los criterios tradicionales para calcular el monto de la indemnización.

¿Cuánto se cobra de indemnización por despido sin causa?

De acuerdo con el artículo 245 de la LCT, el trabajador despedido sin una causa justificada tiene derecho a recibir una suma equivalente a un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Esta base se determina sobre el último salario normal y habitual, incluyendo montos fijos, variables, comisiones y otros conceptos que se hayan pagado de forma regular.

Por ejemplo, un trabajador con tres años de antigüedad y un salario bruto mensual de $ 500.000 recibirá como indemnización base $ 1.500.000. A ese monto pueden sumarse otros conceptos:

Salario proporcional por los días trabajados del mes

Proporción del aguinaldo (SAC)

Vacaciones no gozadas

Multas previstas si no se entregan los certificados laborales (art. 80)

Por eso, el monto final puede superar ampliamente la base indemnizatoria, dependiendo de la correcta liquidación y las condiciones específicas del despido.

¿Qué pasa con el nuevo fondo de cese laboral?

El decreto que habilita la creación de fondos de cese laboral optativos establece que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores o con convenios colectivos la constitución de una reserva periódica, similar al sistema utilizado en la construcción (UOCRA), con el objetivo de cubrir futuras desvinculaciones.

Este mecanismo no elimina la indemnización tradicional, pero podría reemplazarla en aquellos casos en los que se haya acordado previamente. Por ahora, su implementación está en etapa inicial y su adopción no es obligatoria.

El Gobierno busca que este tipo de alternativas promuevan mayor previsibilidad para las empresas y mayor formalización del empleo, aunque desde sectores sindicales advierten que puede traducirse en una pérdida de derechos laborales.

¿Qué sucede si el despido es con causa?

En los casos en que la empresa alegue una causa grave para finalizar el contrato (como incumplimientos reiterados, abandono de trabajo o faltas de conducta), no corresponde el pago de indemnización. No obstante, la carga de la prueba recae sobre el empleador, y si la causa no puede ser fehacientemente demostrada, el trabajador podría reclamar judicialmente la compensación.

En la práctica, muchos despidos con causa terminan resolviéndose en instancias judiciales o conciliatorias, dado que la ley protege especialmente al trabajador frente a posibles arbitrariedades.

Aguinaldo de junio 2025: hasta qué fecha se puede cobrar y qué pasa si no me lo pagan

¿Qué pasa con contratos temporarios o a plazo fijo?

Cuando el vínculo laboral fue establecido por un plazo determinado, y el empleador decide interrumpirlo antes de tiempo sin causa, debe pagar al trabajador los salarios correspondientes hasta el cumplimiento del plazo, salvo que se haya establecido lo contrario en el contrato.

En el caso de contratos por obra o tarea específica, si el despido se produce antes de completarse la tarea, también corresponde una compensación proporcional, salvo que exista una causal válida.

¿Cómo se calcula en período de prueba?

Durante los primeros tres meses del contrato, el empleador puede extinguir la relación sin necesidad de pagar indemnización, ya que ese período se considera como de prueba. Aun así, el trabajador debe cobrar:

Salario proporcional

Parte proporcional del aguinaldo

Vacaciones no gozadas

Si la relación se extiende más allá de los tres meses sin formalizar el vínculo, el trabajador puede iniciar acciones para reclamar indemnización.

¿Qué papel cumple la Secretaría de Trabajo?

Con la desaparición del Ministerio de Trabajo, la actual Secretaría de Trabajo es el organismo encargado de regular el mercado laboral y de intervenir ante conflictos. Si un trabajador considera que su despido fue injustificado o mal liquidado, puede solicitar una audiencia de conciliación o directamente iniciar un juicio laboral.

Además, este organismo es el encargado de homologar acuerdos individuales o colectivos que incluyan pagos por fuera de la indemnización tradicional.

¿La inflación impacta en los montos indemnizatorios?

En un contexto de inflación persistente, como el actual, los montos indemnizatorios tienden a perder valor real rápidamente si no se abonan de forma inmediata. Además, los salarios suelen actualizarse por debajo del índice de precios, lo que implica que la base de cálculo de la indemnización puede estar desfasada respecto del costo de vida.

Asimismo, la elevada informalidad que afecta a una parte importante del empleo en la Argentina representa una barrera adicional, ya que muchos trabajadores despedidos no cuentan con recibo de sueldo. No obstante, la Justicia ha determinado que es posible acreditar una relación laboral informal por otros medios (mensajes, testigos, transferencias), y en tal caso también se reconoce el derecho a indemnización.