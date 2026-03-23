La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que podría cambiar el valor de la pensión en Colombia para miles de jubilados que consideran que su mesada no refleja correctamente su vida laboral. La decisión surge tras el análisis de un caso en el que se detectaron vacíos en los aportes al sistema pensional, lo que llevó a un cálculo inferior al que correspondía por el tiempo realmente trabajado. El alto tribunal dejó claro que, incluso cuando existan limitaciones en la afiliación al sistema en ciertos periodos, esto no libera a los empleadores de garantizar la protección del trabajador. La sentencia establece que, cuando no se realizaron aportes durante una relación laboral, el empleador debe responder mediante un cálculo actuarial que compense ese tiempo no cotizado. Según la Corte, esta figura no representa una sanción, sino un mecanismo para corregir omisiones y asegurar que el trabajador reciba una pensión acorde a su historial laboral completo. El incremento en la mesada dependerá de que se reconozcan semanas adicionales que no fueron incluidas inicialmente en el cálculo. En ese sentido, se deben cumplir estas condiciones: La Corte explicó que “no constituye una sanción, sino un mecanismo compensatorio frente a la omisión del deber legal de afiliación”, resaltando el objetivo de proteger el derecho pensional. La decisión abre la posibilidad de solicitar la reliquidación de la pensión en casos donde existan inconsistencias en los aportes. Por esta razón, podría haber una serie de mejoras para los jubilados: El fallo también recuerda que cada grupo de semanas adicionales puede incrementar el porcentaje de la pensión, lo que impacta directamente el ingreso mensual de los jubilados.