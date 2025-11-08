La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para noviembre de 2025. De esta manera, ya se sabe cuándo cobrarán los jubilados, pensionados, titulares de AUH y SUAF.

Vale destacar que, para este mes, el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional del 24 de noviembre y el feriado puente del viernes 21, modificará el cronograma para algunas prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
  • Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
  • Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
  • Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
  • Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
  • Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
  • Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
  • Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
  • Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

  • Jueves 20: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
  • Martes 25: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
  • Miércoles 26: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
  • Jueves 27: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
  • Viernes 28: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9).

Pensiones No Contributivas

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
  • Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
  • Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
  • Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9).

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
  • Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
  • Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
  • Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
  • Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
  • Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
  • Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
  • Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
  • Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Las fechas de otras prestaciones de ANSES

  • Asignación por Embarazo: del 10 al 25 de noviembre
  • Asignación por Prenatal y Maternidad: del 10 al 14 de noviembre
  • Desempleo Plan 1: del 20 al 28 de noviembre
  • Desempleo Plan 2: del 30 de octubre al 10 de noviembre.