La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para noviembre de 2025. De esta manera, ya se sabe cuándo cobrarán los jubilados, pensionados, titulares de AUH y SUAF .

Vale destacar que, para este mes, el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional del 24 de noviembre y el feriado puente del viernes 21, modificará el cronograma para algunas prestaciones .

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)

Martes 11: Documentos terminados en uno (1)

Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)

Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)

Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)

Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)

Martes 18: Documentos terminados en seis /6)

Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)

Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)

Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Jueves 20: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 25: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 26: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 27: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 28: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9).

Pensiones No Contributivas

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)

Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)

Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)

Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)

Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9).

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)

Martes 11: Documentos terminados en uno (1)

Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)

Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)

Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)

Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)

Martes 18: Documentos terminados en seis /6)

Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)

Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)

Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Las fechas de otras prestaciones de ANSES