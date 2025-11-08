La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para noviembre de 2025. De esta manera, ya se sabe cuándo cobrarán los jubilados, pensionados, titulares de AUH y SUAF.
Vale destacar que, para este mes, el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional del 24 de noviembre y el feriado puente del viernes 21, modificará el cronograma para algunas prestaciones.
Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo
- Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
- Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
- Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
- Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
- Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
- Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
- Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
- Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
- Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
- Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
- Jueves 20: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
- Martes 25: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
- Miércoles 26: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
- Jueves 27: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
- Viernes 28: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9).
Pensiones No Contributivas
- Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
- Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
- Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
- Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
- Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9).
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
- Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
- Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
- Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
- Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
- Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
- Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
- Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
- Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
- Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)
Las fechas de otras prestaciones de ANSES
- Asignación por Embarazo: del 10 al 25 de noviembre
- Asignación por Prenatal y Maternidad: del 10 al 14 de noviembre
- Desempleo Plan 1: del 20 al 28 de noviembre
- Desempleo Plan 2: del 30 de octubre al 10 de noviembre.