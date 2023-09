Patricia Bullrich busca sorprender con la presentación de su posible Gabinete: qué esperar

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se refirió a su posible futuro gabinete en caso de que gane las elecciones generales del próximo mes de octubre o un eventual balotaje y adelantó que habrá nombres "inesperados".

Bullrich, quién hoy se enfrenta al liberal Javier Milei y al actual ministro de Economía Sergio Massa como sus principales competidores en la carrera por la Casa Rosada, busca reforzar su discurso 'antikirchnerista' y confrontar con las ideas del titular de La Libertad Avanza, su principal amenaza.

En este sentido, la semana pasada presentó al economista Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía en caso de triunfar, quién asegura tener un amplio plan para reformar la economía nacional de la mano de un equipo de profesionales agrupados en el IERAL de la Fundación Mediterránea.

Tras esto, se espera que Bullrich presente a buena parte de lo que sería su Gabinete de ministros esta semana, lo que dará una idea de cuántas carteras tendría su gestión y los nombres más relevantes.

De cara a este anuncio, Bullrich compartió pistas sobre quiénes la podrían acompañar en un eventual gobierno y adelantó que habrá novedades "que nadie se imagina".

Por otro lado, la exministra de Seguridad se refirió también al rol del expresidente Mauricio Macri dentro de la coalición de Juntos por el Cambio e intentó desligarse de este dado que no desea tener que "andar respondiendo qué va a hacer" él.

El posible Gabinete de Bullrich: qué esperar

Tras la presentación de Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía y el respaldo de la Fundación Mediterránea en caso de llegar a la Rosada, Bullrich espera reforzar su imagen con más nombres de alto impacto para su Gabinete.

Según adelantó la candidata, el anuncio sobre el equipo que la acompañará "es algo que nadie se imagina" y estará enfocado en "armar un sistema que ponga el foco en el ser humano".

Así, en un posible gobierno de Bullrich, ella espera aplicar "una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, educación, cultura, bienestar y seguridad, estén todos bajo la misma filosofía".

En este sentido, adelantó que "este sistema estará a cargo de alguien que no se imaginan", plantando misterio respecto a quién puede sumarse a su equipo esta semana.

Además, se refirió al "nuevo Juntos por el Cambio" en el que ella "apuesta a un cambio profundo, una renovación dentro del espacio". Y reforzó: "Queremos y tenemos un espacio con nuevos dirigentes que esperan salir a la cancha. Contamos con jóvenes con un ímpetu total, que tienen claro que a la Argentina hay que ordenarla".

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Mauricio Macri y su rol en JxC

Por otro lado, Patricia Bullrich se explayó sobre el rol del expresidente Mauricio Macri en la coalición y pidió "no estar más presos" de lo que decida hacer este dentro de Juntos por el Cambio.

"Nosotros hemos estado siempre presos en JxC de qué iba a hacer Macri. No tenemos que estar más presos. Macri hará lo que él considere que tiene que hacer", subrayó.



De esta forma, Bullrich busca tomar distancia del exfuncionario, quién tras las PASO en las que ella venció de forma interna a Horacio Rodríguez Larreta salió fortalecido como el armador del espacio: "Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio. Que Macri se acomode como él cree que se tiene que acomodar", cerró al respecto.

Las respuestas de Bullrich también surgen tras los elogios de Macri al liberal Javier Milei, de las principales amenazas de Bullrich tras dar un batacazo electoral en las PASO con casi un 30% de los votos.

"Le hablamos a los 46 millones de argentinos, les vamos a plantear nuestras propuestas y, comparativamente, por qué no tienen que elegir al kirchnerismo. Vamos a debatir también, de manera civilizada, con las ideas de Milei", sostuvo la ex titular del PRO en este sentido.



Y, al respecto, cerró: "Ahora, si alguien no quiere estar en este camino, es su decisión. Yo no creo que Macri esté en ese lugar. Pero yo no quiero seguir respondiendo más preguntas al respecto".