Blanqueo, parte 2: a quién le conviene ingresar y cómo mantener los beneficios anteriores

Tras dos prórrogas, el viernes pasado ( 8 de noviembre ) finalizó la "Etapa 1" del blanqueo de capitales, dejando atrás el beneficio de la alícuota más baja (5%) y de poder exteriorizar dinero en efectivo -aunque con la vía de las cuentas-. A quiénes les conviene ingresar y con los mismos beneficios que antes.

Luego de las dos modificaciones de fechas que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo el sábado 9 de noviembre arrancó la segunda etapa del Régimen de Regularización de Activos y con ello, cambiaron ciertas reglas de juego .

Así, desde el sábado 9 de noviembre hasta el 7 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive será el periodo para realizar la manifestación de adhesión y el pago adelantado obligatorio del impuesto en caso de corresponder. Mientras que para la presentación de la declaración jurada habrá tiempo hasta el 7 de marzo, inclusive .

En lugar de una alícuota del 5% cuando se supere el Mínimo No Imponible (MNI), con el inicio de la "Etapa 2", se incrementó al 10%. A pesar de este cambio, a ciertos contribuyentes no les cambiará: a aquellos que regularicen hasta u$s 100 mil.

"Los que pueden quedar para la segunda etapa son quienes no necesitaban hacerlo si o si en la primera", afirmó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien destacó que entre ellos podrían estar cuentas en Estados Unidos -impulsados por el intercambio automático de información-.

"Supongamos que el contribuyente no exteriorizó nada en la primera etapa y no supera los u$s 100 mil, es lo mismo si blanquea en la etapa 2 o 3 a los fines del Régimen de Regularización de Activos porque no paga impuesto, aplica el MNI", puntualizó.

Esto se debe a que la opción de aplicar la franquicia también estará disponible en la siguiente y última etapa, que regirá -en caso de no existir más cambios- desde el 8 de febrero hasta el 7 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive . Con fecha límite para presentar la declaración jurada hasta el 6 de junio de 2025, inclusive .

Una postura con la que estuvo de acuerdo el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti que afirmó que quienes tienen activos no declarados por un valor de hasta u$s 100 mil tienen costo cero y no tienen por qué apurarse a ingresar porque lo pueden hacer hasta el 7 de mayo próximo .

"También lo van a hacer quienes superen por poco la franquicia dado que el costo es mínimo. Y quienes se hayan olvidado o les aparezca un problema con fisco, por ejemplo, de ventas no declaradas porque a pesar de tener que incurrir en un costo con el blanqueo le sale más barato que el ajuste más multas e intereses", destacó.

Ingresos a la fecha y futuros

Tras la segunda extensión -de ocho días- que concedió el ministro de Economía, por problemas administrativo e informáticos para el pago del impuesto desde el exterior, los ingresos se ampliaron en poco más de u$s 1.000 millones.

"Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. El monto declarado en efectivo hasta el día de ayer [por el jueves 7 de noviembre] fue de u$s 20.085 millones. Adicionalmente, se declararon u$s 2.432 millones por otros conceptos", escribió Caputo en su red social X.

Pero en términos de la recaudación, al ministro Caputo aún le quedan un colchón de ingresos por cosechar en un mes próximo por esta primera etapa. Dado que, con esta última prorroga, se debía llevar a cabo la manifestación y el pago del 75% del impuesto en caso de corresponder (superar el MNI de u$s 100 mil en "bienes") hasta este viernes. El 25% restante se debe abonar antes del viernes 6 de diciembre junto con la presentación de la declaración jurada.