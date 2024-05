Blanqueo: el beneficio del "tapón fiscal" ante AFIP y qué pasa con quienes entraron a otros "perdones"

El capítulo fiscal, próximo a tratarse en la Cámara de Senadores, incluye de forma camuflada para quienes ingresen en el Régimen de Regularización de Activos un tapón fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



En búsqueda de fondos frescos, el presidente Javier Milei plantea un nuevo blanqueo, con una alícuota del 0% hasta u$s 100 mil y para los montos superiores del 5%, 10% y 15% que se incrementa por etapa, que otorgaría a quienes se adhieran un "perdón" por pecados pasados ante el organismo .

"Los sujetos que regularicen bienes que poseyeran a la fecha de regularización, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023 , inclusive, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado", establecieron en el artículo 41, inciso d.

El tapón fiscal

Lo que fue catalogado, por el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, como "tapón fiscal". Ya que permitiría a quienes ingresen y realicen la declaración de forma correcta, se los liberará de los impuestos por aquellos bienes o tenencias que hayan tenido ocultas con anterioridad .

"Es uno de los incisos más importantes que tiene el blanqueo", destacó. Y agregó: "Puede que a alguien le convenga declarar u$s 100 mil para tener el patón fiscal y que no la AFIP no le puedan hacer un ajuste por años pasados".

Y pone como ejemplo el caso de un contribuyente que al 31 de diciembre 2023 dejó afuera de su declaración jurada un inmueble de 2021 que vendió y se gastó, el cual al ingresar en el Régimen quedaría "liberado" de impuestos.

Una postura con la que concuerda el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti quien sostuvo que la propuesta que contiene del proyecto oficialista se debe analizar por las utilizaciones que se le pueden dar .

"Aunque sea por pocos bienes o incluso de efectivo, en algunas oportunidades, convendría ingresar al blanqueo porque se compraría el perdón de los pecados", destacó. Aunque advirtió sobre la necesidad de que las provincias y municipios se adhieran porque si no podrían transformarse en una "trampa" al poder caer ante una determinación de oficio de Ingresos Brutos (IBB).

¿Quiénes podrían ingresar?

Según el artículo 18 del capítulo fiscal, podrían adherirse las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 del impuesto a las Ganancias que sean considerados residente fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023 , estén o no inscriptos ante la AFIP.

Como también aquellos que no califiquen (personas, sociedades, o cualquier otro tipo de ente, contrato, o patrimonio de afectación) por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo.

De esta forma, no habría ninguna imposibilidad para aquellos que lo hicieron durante el blanqueo del expresidente Mauricio Macri.