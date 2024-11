Blanqueo de capitales: por qué es imposible "borrar los datos"

Luego de que el presidente Javier Milei comentará en la red social X que en el Gobierno están trabajando arduamente para borrar los datos del blanqueo de capitales, el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, salió a desmentir la posibilidad de llevarlo a cabo desde lo sistemático, lo informático y técnico.

"Es imposible, es un discurso de campaña", afirmó Michel durante la comisión de Economía del Congreso respecto a la promesa que eliminar la información de los más de 300 mil contribuyentes que ya ingresaron al Régimen de Regularización de Activos.

La afirmación del ex funcionario, que permaneció por un par de semanas en el cargo, se debe a que el sistema de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con las pistas de auditoría que tiene el E-fisco (sistema de bases de datos), retiene el backup por diez años. "Es imposible eliminar la base de datos de los sistemas del organismo. Hay pistas de auditorías y procesos, no se puede eliminar".

Pero Michel fue más allá y sostuvo que en el hipotético caso en que se pusiera un servidor especial en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conformación, y no se permita entrar, también sería imposible. "El contribuyente que blanqueó y pasó de un patrimonio de, por ejemplo, un millón a dos millones de dólares en un año, además de sus bienes, queda el registro en el banco, no podría borrar su patrimonio".

Según pudo saber El Cronista con fuentes internar de la Casa Rosada, quienes estarían encargados de llevar a la cabo la iniciativa serían los funcionarios de la nueva Agencia. Aunque desde allí, las autoridades superiores están preocupados por destacan que no consistiría en "borrar".

Noticia en desarrollo...