Axel Kicillof reclama fondos y abre una interna por el reparto de la coparticipación

Cerca de tres horas consumió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en plantear los objetivos de su gestión para el año, instalar la idea de su reelección y elevar el tono del reclamo por más fondos federales para el distrito más populoso de la Argentina, en un contexto de restricción al gasto como el que impondrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Otrora exministro de Economía de Cristina Kirchner, la ocasión le sirvió para plantear demandas: Kicillof exigió más fondos a la administración nacional "para revertir las deudas estructurales" , aludiendo que, pese a ser el mayor receptor absoluto, el crecimiento de la población y los atrasos acumulados demandan más liquidez de la "Copa" en los próximos años.

"Decimos que es la provincia más rica, pero tiene un gobierno pobre y es además la provincia más desigual. Esto no es contra ninguna provincia hermana, pero no podemos dejar de reclamar que la coparticipación no alcanza en la Provincia. Los invito a todos y a todas a trabajar", declaró el gobernador.



También, el gobernador notó que "Alberto conoce esta situación" . En efecto, el presidente estuvo días atrás en La Plata, antes de acompañar a una agrupación política que disputa el poder universitario con La Cámpora (alma mater del gobernador).

El bonaerense -por adopción- se refirió favorablemente al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia, que Fernández le entregó eh septiembre de 2020 con recursos coparticipables quitados a la Ciudad.

La referencia a estos fondos no es ajena a la inminencia de una decisión que está en manos de la Corte Suprema e implicaría, de ser desfavorable, perder cuantiosos recursos para La Plata.

En la Legislatura bonaerense, sin figuras descollantes de la escena nacional, Kicillof también presentó un plan de recuperación y desarrollo de seis años (el famoso "6x6"), que lleva implícito su deseo de competir por la reelección -y relegar una eventual candidatura presidencial.

Al inaugurar la 150° Asamblea Legislativa, Kicillof aseguró que su gestión va a promover "más Estado, y no menos" al referirse al gasto en protección social. Y zanjó: "En la provincia no hay lugar para el ajuste, después de una crisis estamos empezando a caminar y nadie tiene derecho a cortarnos las piernas".

Señal al Fondo y al Frente de Todos

El mandatario tuvo un ligero gesto hacia la Casa Rosada por el acuerdo con el principal acreedor institucional del país, cuyos grandes trazos sobre el sendero de ajuste no comparte. Por eso manifestó "repudio al macrismo y al FMI" por la insostenibilidad de la deuda.

Aunque amigable en el comienzo, las sucesivas referencias a la oposición caldearon el auditorio y los ánimos en Juntos por el Cambio .

Diego Santilli, instalado ya para disputar la gobernación en 2023, pese a no acudir a la Legislatura, se quejó por Twitter: "Parece que Kicillof va por un record Guinness: tres horas horas de excusas, chicanas y sarasa . ¡Gobernaron 31 años la Provincia y no se hacen cargo de nada! Increíble".