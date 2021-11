Autopercepción de género: destacan a Argentina como líder en Sudamérica

La importancia de Argentina como primer país de Sudamérica que acepta las ideas de autopercepción de género, y el valor del decreto que incluye la "X" en el DNI para generar una cultura menos binaria, fueron valorizadas en el conversatorio "DNI no binario, Avances y Desafíos" organizado de manera virtual por Amnistía Internacional (AI).

En el marco del mes del Orgullo, el conversatorio de AI convocó a Emiliano Litardo, docente y activista legal de Abosex, que participó de la redacción de la Ley de Identidad de Género de Argentina (2012); Manu Mereles, activista trans no binarie y la doctora en derecho Laura Saldivia, con la moderación de Lucila Galkin Sutton, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina.

En su exposición, Litardo calificó como "supercelebratorio" la discusión que genera la adopción de la "X" en los DNI, establecida por un decreto del Gobierno en julio pasado, aunque consideró que "no rompe sino legitima el binario F y M (Femenino y Masculino)".

"Cuando se crea la X se termina aceptando el binario como dado, no clausura la discusión de la autodeterminación sino la restringe un poco", sostuvo.

Asimismo, consideró que "la discusión no está cerrada, es abierta, lo cual es supercelebratorio. Hay que seguir discutiendo categorías, quisiera que desaparezcan las categorías sexo en los documentos", agregó.

Por su parte, Mirelles consideró que el decreto "puso sobre la mesa hablar de otras identidades (...) amplía el debate y posibilita reflexionar para hablar de estos temas".

No obstante, sostuvo que "la identidad es dinámica" y opinó que el documento "no tendría que reflejar la identidad de género".

"La 'X' rompe el binarismo pero no resuelve el problema", añadió, si bien lo consideró como "una medida de avanzada porque es una patada al sistema séxico opresor que tenemos" y "resuelve algo que no es menor, ya que ha sumado a la politización de las identidades no binarias. Todo lo que sume a la discusión sobre la mesa es un avance".

En tanto, Saldivia señaló que el decreto (nomenclador nuevo de sexo) "tiene el valor de generar una cultura menos binaria" y la X "pone en cuestión la autopercepción del género que enarbola la Ley de Identidad de Género". Y agregó que "la X tiene que verse como medida transitoria -si el decreto avanza hacia la eliminación de la clasificación sexogenérica- es un avance hacia algo más".

Saldivia, doctora en Derecho de la Yale Law School, destacó a Argentina como primer país de Sudamérica "que acepta las ideas de autopercepción de género".

"La X nos lleva a pensar qué está ocurriendo con la desbinarización del derecho. Cómo hacemos con jubilaciones, licencias, escolarización, con los baños, el lenguaje, incluso con políticas públicas de igualdad. No binaria, transgénero, travesti, dónde los ubicamos en el listado de las candidaturas políticas", planteó.