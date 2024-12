Atención jubilados: PAMI lanzó una advertencia que todos los afiliados deben saber

En los últimos días, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) lanzó una advertencia importante para todos sus afiliados debido a la circulación de estafas por WhatsApp, redes sociales y llamadas telefónicas.

A través de una comunicación oficial en sus redes sociales, la obra social de los adultos mayores alertó sobre reiterados intentos de phishing a los afiliados.

Advertencia PAMI: ¿cómo funciona la estafa?

Según informó PAMI, varios afiliados recibieron mensajes falsos por WhatsApp con un enlace y un texto engañoso que decia: "Nuevo subsidio del 100% de descuento para jubilados. Registrate seleccionando las letras azules".

Sin embargo, desde el organismo aclararon que este enlace es falso y que PAMI no solicita información personal, bancaria o sensible por ningún medio no oficial.

Los adultos mayores podrán realizar el reclamo por medio de alguno de los canales correspondientes.

¿Cómo se comunica PAMI?

La entidad también remarcó que P AMI nunca se comunicará por WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas para iniciar trámites ni ofrecer subsidios.

"Los afiliados pueden iniciar todos sus trámites, incluyendo el subsidio de medicamentos, ingresando a la web oficial o acercándose a su agencia asignada. PAMI no se contacta para solicitarles iniciar ningún trámite", aclara el mensaje oficial. La entidad no se comunicará por redes sociales o teléfono para realizar gestiones y trámites.

¿Cómo realizar el reclamo de estafa?

Ante cualquier situación de duda o sospecha, PAMI recomienda finalizar la comunicación de inmediato si se reciben mensajes o llamadas sospechosas. Además, es clave no ingresar al enlace ni compartir información personal, bancaria o sensible.

Para poder realizar el reclamo por estafa, la obra social recomienda comunicase a través de los canales oficiales, ya sea llamando al 138 o a través de los perfiles oficiales identificados con la tilde de verificación.

"Si sospechás que estás siendo víctima de una estafa, cortá la comunicación y contactá a nuestros canales oficiales", reiteró PAMI en sus redes.