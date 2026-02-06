La Asignación por Maternidad es el pago que realiza la ANSES durante el período de licencia legal por el nacimiento de un hijo. A diferencia de otras asignaciones fijas, la Asignación por Maternidad consiste en el pago de una suma igual al sueldo bruto (el sueldo sin descuentos de jubilación ni obra social) que la trabajadora venía percibiendo. Para recibir la Asignación por Maternidad, las trabajadoras deben cumplir ciertos requisitos. Se requiere: Las trabajadoras de temporada deben estar activas al iniciar la licencia. Si trabajás en relación de dependencia: Si trabajás como personal de casas particulares: La constancia de “Alta de Personal de Casas Particulares” se obtiene accediendo con CUIL y Clave Fiscal al portal de Casas Particulares de ARCA (ex AFIP). El trámite se puede realizar de forma virtual o presencial con turno previo. Es necesario acreditar los datos personales y familiares en mi ANSES. Si hay cambios, se deben presentar las partidas de nacimiento y los DNI del grupo familiar. Para completar el formulario obligatorio, se debe seguir las instrucciones específicas según el tipo de trabajo: El monto de la asignación corresponde al sueldo bruto, sin descuentos. Se cobra en la misma forma que las asignaciones familiares. Para modificar el medio de cobro, se debe ingresar a mi ANSES. La asignación se paga según el calendario de asignaciones familiares. Las trabajadoras deben asegurarse de que su información esté actualizada para evitar inconvenientes en el cobro.