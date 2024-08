Arde la relación de Gray con los municipales: "Estamos peor que en el 2001"

El Sindicato de Municipales de Esteban Echeverría (SMTEE) rechazó por quinta ocasión el acuerdo paritario "a la baja" que "impuso" el intendente Fernando Gray y se presentó ante el ministerio de Trabajo de la Provincia con diversas denuncias, entre ellas, el incumplimiento de la apertura de la mesa que debe analizar ascensos y recategorizaciones.

A mediados de Agosto, la administración Gray cerró una paritaria que desde el sindicato con representación gremial denuncian como nulo.

"No se cumplieron las formalidades mínimas, como la información que deben presentar para fijar los aumentos. Entonces lo firmó como un sindicato que está hecho a medida del intendente y que no tiene representación", dijo la secretaria general del SMTEE, Nélida Haye.

La dirigente además denunció prácticas persecutorias contra el sindicato por parte de las autoridades y señaló que el intendente les "cerró la puerta" desde mediados de 2023.

"Estamos en la lucha, para nosotros, esto está peor que en el 2001", comentó Haye.

Según informó, en la última negociación se impuso un aumento de 5 porciento y desdoblar el pase de una suma del 15% no remunerativa al básico.

"Son 218 mil pesos de básico, si se suman ítems como presentismo, son 262 mil pesos por 40 horas semanales", añadió la dirigente.

Desde el sindicato afirman que el al no estar abierta la mesa de ascensos, "no hay carrera municipal, no hay escalafones y el 60% del personal está precarizado, aun con antigüedades superiores a 8 años, cuando el Convenio Colectivo marca el pase a planta después de 12 meses de trabajo".

Haye fue más allá y se refirió a la política de Gray, que incluye la denuncia por el cierre de las oficinas de diversas empresas en el territorio de Echeverría: "Nosotros aplaudimos que Gray se preocupe porque cierran la oficina de Aysa o el del Correo, pero nosotros queremos que se fije en la dignidad de sus trabajadores. Por eso pedimos una bonificación especial para los trabajadores que tienen que afrontar la suba de las tarifas".

Gray, junto al expresidente Alberto Fernández.

Aunque se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo y las discusiones deben seguir en el ámbito municipal, desde el SMTEE aclararon que insistirán con más presentaciones ante la entidad provincial.

Además, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que conduce Rubén "Cholo" García, reclama que Gray se presente en la mesa de negociación provincial, para así poder fijar un ingreso mínimo a los trabajadores de toda la provincia. El jefe comunal aún no contestó esa convocatoria.