Antes de la cita de Villarruel con el Papa, Benegas Lynch pidió cortar fondos a la Iglesia

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Alberto "Bertie" Benegas Lynch, compartió una foto de la misa a la que asiste los domingos y consideró "agotador escuchar críticas al liberalismo". En este sentido, el diputado cercano a Javier Milei pidió la suspensión de la financiación del Estado a la Iglesia hasta que dejen de dar mensajes colectivistas sobre la propiedad común, solo 24 horas antes que la vicepresidenta Victoria Villarruel sea recibida por el Sumo Pontífice

"Siento mucha tristeza de padecer a representantes de la Iglesia que me hacen tan difícil ir a misa los domingos. Es agotador escuchar mensajes colectivistas sobre la propiedad común, el destino universal de los bienes y demás ideas trasnochadas que, cuando se aplicaron, condujeron a hambrunas africanas", afirmó el diputado a través de un descargo a través de su cuenta de X.

El diputado es el hijo del mentor del presidente Javier Milei, el economista Alberto Benegas Lynch (hijo). Para él, la Iglesia Católica no se cansa de promover "la ignorancia y las críticas equivocadas al liberalismo".

Entre estas críticas equivocadas estarían la idea del liberalismo como aislacionista, codiciosa y narcisista. "No solo es correcta la suspensión de todo financiamiento estatal a la Iglesia Católica que la pagan injustamente devotos de otras religiones, sino que los propios católicos deberíamos dejar de financiarla y de asistir a misa hasta que las homilías vuelvan a contener el correcto mensaje de Cristo ", propuso Benegas Lynch.

Para el legislador, hay que defender a la Iglesia de "las infiltraciones comunistas".

Según trascendió, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, será recibida este lunes por el Papa Francisco en una visita oficial privada, en lo que será el "broche de oro" de su primera gira internacional, según confiaron desde su entorno.

A 10 meses de haber asumido, Villarruel se abocó pura y exclusivamente a su rol como presidenta del Senado y priorizando una agenda con giras provinciales. Una serie de movimientos que no molestan, pero sí inquietan a la cúpula del gobierno del presidente Javier Milei.

A fin de septiembre, el Papa Francisco cuestionó desde el Vaticano al gobierno de Javier Milei por el uso de gas pimienta en la movilización que reclamaba contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

En el evento, del cual participó también el dirigente social Juan Grabois, el Sumo Pontífice se refirió específicamente al conflicto generado luego de que efectivos de las fuerzas federales rociaran gas pimienta en los ojos de una niña de 10 años.

"Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", comenzó Bergoglio en una presentación organizada para conmemorar los 10 años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano .

Y, en clara alusión a la gestión de Milei, continuó: "Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso", criticó.

En esta línea, el Papa volvió a reivindicar su apoyo a la justicia social -la cual Milei califica como una "aberración" y "un robo"- y destacó el trabajo de los movimientos sociales a lo largo del mundo.

Además, también criticó duramente al sistema de acumulación de riqueza, el cual cree que genera una "avaricia que hace que los frutos de la prosperidad económica no se repartan bien".

"Muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia", consideró.