ANSES: ¿dónde completar el formulario de inscripción de Mi Pieza 2022 y cobrar hasta $ 240.000?

El 13 de junio se realizó el cuarto sorteo para determinar quiénes serán las nuevas beneficiarias del plan que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El programa busca acompañar económicamente a todas las mujeres mayores de 18 que residen en los Barrios Populares del RENABAP. Para inscribirse a Mi Pieza hay que ingresar al link anses.gob.ar.

El dinero que recibirán desde ANSES deberá ser destinado para mejorar, ampliar o refaccionar su vivienda. Además, al igual que muchos otros programas sociales, las interesadas en ser parte podrán completar un formulario de inscripción de manera online y también se enterarán de los sorteos en el sitio web.

ANSES confirmó aumento para desempleados: ¿cuánto cobro en julio?



MI PIEZA ANSES: ¿QUÉ ES?

Como se mencionó anteriormente, se trata de una asistencia económica de hasta $ 240.000 que fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social para que las familias en situación vulnerable puedan vivir en mejores condiciones.

No todas las mujeres que realicen la inscripción y cumplan con los requisitos van a cobrar ya que las titulares se definen a partir de un sorteo que se realiza cada un determinado tiempo.

MI PIEZA: ¿DÓNDE ME PUEDO INSCRIBIR?

La inscripción online está disponible en la página: argentina.gob.ar en la parte del plan "Mi Pieza".

Si bien ya pasó la fecha límite para poder realizar la solicitud, es importante recalcar que abrirán pronto.

UNO POR UNO: TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PLAN MI PIEZA

Ser mujer

Tener más de 18 años

Ser argentina o tener residencia permanente

o tener permanente Ser residente de una barrio popular del RENABAP

Tener Certificado de Vivienda Familiar

MI PIEZA ANSES: ¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR?

"Es un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP. Permite solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración socio urbana enmarcadas en la Ley 27.453", detalla la página web oficial del gobierno.

Quienes todavía no cuentan con el certificado en cuestión y quieren postularse, pueden solicitarlo a través de "Mi ANSES" con sus datos personales.

MI PIEZA ANSES: ¿CÓMO FUNCIONA?

En el caso de que la postulante haya salido sorteada, primero cobrará el 50% del monto total. Esto se debe a que la misma debe acreditar el avance de obra para cobrar lo restante.

Si no lo hace, no va a recibir lo que faltaba ya que no cumplió con las condiciones.

Vale recordar que el dinero se puede utilizar de la siguiente manera: