Este especialista alerta a los monotributistas por los nuevos límites sobre transferencias bancarias: "Cuidado..."

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) actualizó los límites para las transferencias, saldos y consumos que pueden realizar los contribuyentes sin que los bancos y billeteras virtuales informen sobre dichos movimientos.

El ajuste en los topes responde a la actualización semestral automática basada en las variaciones del IPC elaborado por el INDEC, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la Resolución General 5512/2024.

Los nuevos importes, explicaron desde el organismo, rigen desde el 1° de enero de 2025.

Alerta para los monotributistas por los nuevos límites sobre transferencias bancarias: "Cuidado..."

Pero, más allá de que las operaciones se informan si superan determinados importes, el tributarista Sebastián Domínguez lanzó una importante advertencia para los monotributistas .

" Más allá de que no se informen los montos, la operación queda registrada y ARCA puede acceder a los registros ", alertó.

"Los monotributistas tienen que tener cuidado más allá de que pueda no informarse mensualmente. ARCA no va a recibir el dato mes a mes, pero no hay que pensar que se pueden hacer operaciones sin declarar porque todo queda registrado y se puede acceder a la información", advirtió el especialista.

En esta línea, aclaró que "todo lo que sea a través de tarjetas y aplicaciones de este tipo queda registrado" y que "quien no quiera declarar algo, que se maneje en efectivo".

ARCA: los límites de transferencias a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar





A partir de 2025, las instituciones financieras y las billeteras virtuales deberán reportar las operaciones cuando los contribuyentes excedan los siguientes límites establecidos:

$ 600.000

Total de consumos con tarjetas de débito,

Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.

$ 1.000.000

Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes,

Total de depósitos a plazo fijo constituidos en el mes,

Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio,

Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes,

Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes.

$ 2.000.000

Este caso aplica solo para billeteras virtuales, transferencias bancarias o virtuales superiores al monto.

Cabe aclarar que esta medida sólo afecta al accionar que deben tomar billeteras y bancos, por lo que los contribuyentes no deben hacer ningún tipo de trámite especial para realizar operaciones que superen los límites establecidos por la agencia de control.

ARCA: qué información podrán solicitar en caso se superen los límites

En caso de que ARCA detecte movimientos inusuales o sospechosos en la cuenta, el organismo fiscal podrí solicitar la justificación de los fondos e ingresos.