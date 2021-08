Alberto Fernández: "Se dijeron y se siguen diciendo muchas cosas, así que no es muy importante"

En el marco del lanzamiento oficial de la segunda edición del Programa Previaje, el cual reintegra el 50% de los gastos en la industria turística en crédito para utilizar una vez en viaje, el presidente Alberto Fernández se encuentra actualmente en la provincia de Misiones donde participó este mediodía en un acto junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el gobernador del distrito, Omar Herrera Ahuad.

En la presentación, organizada en el Parque Nacional Iguazú con las Cataratas de fondo, Fernández aseguró que "el tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado" y se refirió a la crisis en el país que llevó al cierre de muchos comercios.

Sin embargo, aunque había expectativa al respecto, el primer mandatario no trató el actual escándalo por las fotos difundidas este jueves en las que se lo observa a él y a la primera dama, Fabiola Yañez, en una cena con al menos 12 personas en la Quinta de Olivos en plena cuarentena durante el 2020.

En principio, se refirió a la primera edición del plan Previaje, el cual calificó como "muy exitoso". Sin embargo, reveló que la primera vez que se le planteó el programa él dudó mucho "porque había mucho miedo por los riesgos que significaba volver a abrir lo que yo creo que fueron los dos sectores más golpeados por la pandemia, la gastronomía y la hotelería , que tienen un común denominador: el turismo".

Aquí, indicó que el turismo no se cerró solo en la Argentina, sino que fue un fenómeno mundial a causa de la pandemia que llevó a que muchas empresas grandes del sector entraran en crisis: Fernández ejemplificó con la aerolínea alemana Lufthansa , indicando que "hoy es una empresa del Estado", y con Air Italia , la cual "debió recibir ayuda del estado para seguir funcionando".

En este momento, ilustró con el caso de Aerolíneas Argentinas en el país y resaltó el auxilio que el Estado le proveyó a la empresa : "Debíamos hacerlo porque iba a haber un momento en el que esto (una mayor apertura del turismo) iba a pasar e íbamos a necesitar de todas esas aerolíneas, pero no fue un problema centralmente nuestro, fue un problema que vivió el mundo ", insistió el presidente.

Aquí, disparó contra quienes se opusieron a las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno en plena pandemia: "Muchos no lo entendieron, nos decían ‘dejen todo abierto, dejen que la gente se mueva, la gente tiene libertad' ", manifestó Fernández, a lo que agregó: "Si fuese la libertad a contagiarse yo lo entiendo, porque cada uno tiene derecho a contagiarse a sí mismo, pero el problema no era ese, el problema era que el que se contagiaba era vector de un virus que llegaba a otros que no querían contagiarse y no había vacunas", sostuvo.



Por otro lado, se refirió a la crisis económica agravada por la pandemia que atraviesa la Argentina y manifestó que "tiene muy presente" el hecho de que muchos individuos debieron cerrar sus comercios o empresas , y prometió: "Con este programa que hoy presentamos que promueve el turismo estamos pensando cómo le podemos devolver el kiosco al kiosquero que lo perdió y el barcito al dueño del bar que lo perdió", aseveró Fernández.

En este punto, aseguró que -según él- "el tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado" , ya que se continúa avanzando con el plan de vacunación que hoy tiene al 80% de los mayores de 18 años inoculados con al menos una dosis y, tal como reveló el presidente, continúa avanzando para proteger con la pauta completa a todos los adultos mayores.

" Se dijeron muchas cosas, no importa, se siguen diciendo muchas cosas más así que no es muy importante lo que se dijo", apuntó Alberto Fernández, y agregó: "Con la vacunación viene la inmunidad y con esta vamos a poder recuperar lo que yo llamo la habitualidad de nuestras vidas".

Volviendo al turismo, expresó que este "es parte central de la recreación de un ser humano" y resaltó la diversidad y la amplia belleza del paisaje argentino que muestra el sector turístico, al cual el Gobierno espera "ayudar y promover" con el Programa Previaje.

¡Vuelve PreViaje!%u26F0%uFE0F%u2600%uFE0F%uD83C%uDFD6%uFE0F



Si comprás anticipadamente tus vacaciones para viajar a partir de noviembre y durante todo 2022 vas a recibir 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje.



Conocé más en https://t.co/gVYjWXAwkS#ReconstrucciónArgentina%u2B06%uFE0F pic.twitter.com/K1jsbd5vYu — Casa Rosada (@CasaRosada) August 14, 2021

"Lo que queremos es que la puerta de salida de la pandemia nos permita disfrutar este verano como corresponde. Necesitamos encender esa máquina de nuevo , volver a confiar en el turismo después de un tiempo que nos privó de muchas cosas", manifestó el presidente.

Aquí, se refirió a todos los involucrados en la industria turística: " Sepan que estoy para ayudarlos , para volver a poner de pie el turismo en la argentina, voy a estar acompañando a todos y cada uno de los que cayeron, los que cerraron su bar, su restaurant, su hotel, lo van a volver a abrir , vamos a hacerlo porque hay otra vida", afirmó Alberto Fernández.

Finalmente, Fernández trató la deforestación de la selva amazónica y disparó de forma indirecta pero clara hacia el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quién permitió que la devastación de la zona en su país avanzara un 9,5 % entre el 2019 y el 2020, llegando a un máximo que no se observaba desde el 2008.

En esta línea, comentó que "acá están los pulmones del mundo y si nosotros no lo cuidamos el mundo se deteriora y se degrada y vivimos peor", y se preguntó "cuanto de la deforestación de la Amazonia habrá incidido para que hoy el Río Paraná tenga la bajante que tuvo", refiriéndose a las bajas aguas históricas que hoy observa el afluente.

Para concluir, alegó: " En algunos lugares del mundo prefieren sembrar soja y avanzar con la deforestación y en otros lugares prefieren cuidar nuestro oxígeno y preservar esos bosques y selvas nativas y eso tiene que tener un precio ".

QUÉ ES EL PLAN PREVIAJE: LAS DEFINCIONES DE LAMMENS

El Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales Previaje devuelve un 50% de los gastos realizados de forma anticipada en el ámbito turístico -transporte, alojamiento, excursiones, entre otros- en crédito que puede usarse nuevamente en el sector una vez en el destino.

De esta forma, se promueve el consumo tanto previo como posterior con el fin de "impulsar la demanda de turismo interno y dinamizar la economía" al igual que "fomentar la distribución de recursos en forma federal" en todo el territorio nacional sobre el que Previaje aplica.

Así, este viernes el Gobierno oficializó a través de la Resolución 305/2021 firmada por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y publicada en el Boletín Oficial, el programa que comenzó a regir este mismo viernes .

Según lo establecido en esta, el período para hacer compras anticipadas es desde agosto hasta diciembre de 2021 y el crédito otorgado podrá utilizarse desde noviembre 2021 hasta diciembre 2022.

Así, para poder acceder al Plan Previaje, todo gasto realizado en la industria del turismo deberá ser ingresado en el sistema del programa según la fecha de viaje elegida en el 2022. Esta vez, el sistema utilizado para pedir el beneficio del 50% será el siguiente:



Las compras realizadas entre el 12 de agosto y el 31 de agosto de este año podrán ser cargadas hasta el 20 de septiembre y el dinero utilizado a partir del 1° de noviembre del 2021 .

de este año podrán ser cargadas hasta el y el dinero utilizado a partir del . Las compras realizadas entre el 1° de septiembre y el 30 de septiembre de este año podrán ser cargadas hasta el 20 de octubre y el dinero utilizado a partir del 1° de diciembre del 2021 .

de este año podrán ser cargadas hasta el y el dinero utilizado a partir del . Las compras realizadas entre el 1° de octubre y el 31 de octubre de este año podrán ser cargadas hasta el 20 de noviembre y el dinero utilizado a partir del 1° de enero del 2022 .

de este año podrán ser cargadas hasta el y el dinero utilizado a partir del . Las compras realizadas entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre de este año podrán ser cargadas hasta el 31 de diciembre y el dinero utilizado a partir del 1° de febrero del 2022 .

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, abogó en Iguazú por el derecho a vacacionar y destacó que Previaje "sale de la lógica tradicional del subsidio porque pone a las empresas a trabajar" y "moviliza el ahorro privado".