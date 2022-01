Alberto cuestionó a la Corte Suprema y la oposición salió al cruce

Alberto Fernández volvió a apuntar contra la Corte Suprema, lo que se sumó a la movilización planeada en Tribunales. Ante esta situación, varios referentes de la oposición se enfrentaron a la versión oficialista y advirtieron sobre un avance sobre la Justicia.

En declaraciones a AM 750, el Presidente había sostenido que la Corte Suprema "tiene un problema de funcionamiento muy serio". Ejemplificó que el hecho de que "Milagro Sala hoy todavía esté detenida es que hay algo que está funcionando mal".

Además, no perdió la oportunidad de criticar a sus adversarios políticos, ya que sostuvo que "la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble". También recordó que cuando llegó al poder Néstor Kirchner en 2003 "no buscamos jueces que fueran afines a nosotros".

Mientras tanto, Juan Martín Mena, Secretario de Justicia, aseguró que el Gobierno está "trabajando para impulsar una reforma judicial" que será para "seguir trabajando por un servicio de administración de Justicia que le solucione los problemas a la gente".

El número dos del ministerio de Justicia y Derechos Humanos calificó como "muy positiva" la movilización propuesta por Luis D Elía para el 1 de febrero a Tribunales, convocada para que haya cambios en la Corte Suprema.

Ante esta situación, varios referentes opositores cuestionaron al oficialismo. Horacio Rodríguez Larreta dijo que le parece "muy grave el avance, el ataque del Gobierno nacional a la Corte". En esa línea, agregó que es "gravísimo que participen de una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte".

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, también salió al cruce y sostuvo que las declaraciones del Presidente "no hacen más que ratificar lo que venimos diciendo: el verdadero plan del Gobierno es colonizar la Justicia para destruir la división de poderes de la República y garantizar la impunidad del kirchnerismo".

Estas declaraciones no hacen más que ratificar lo que venimos diciendo: el verdadero plan del Gobierno es colonizar la Justicia para destruir la división de poderes de la República y garantizar la impunidad del kirchnerismo. Seguiremos luchando por una Justicia independiente. pic.twitter.com/rJK2epd47u — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 10, 2022

Su par del radicalismo, Gerardo Morales -enfrenta do a Milagro Sala-, lanzó que "en un sistema democrático no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos, menos cuando ese tribunal es la Corte Suprema, órgano máximo del Poder Judicial".

Los poderes políticos deben ser los primeros en respetar la independencia de la justicia. En un sistema democrático no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos, menos cuando ese tribunal es la Corte Suprema, órgano máximo del Poder Judicial. pic.twitter.com/VTQG97Ha8a — Gerardo Morales (@GerardoMorales) January 10, 2022

Mario Negri, jefe del bloque radical en Diputados, se refirió a la marcha contra la Corte, y aseguró que "les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente".

Una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte Suprema sólo puede ser "algo bueno" en las afiebradas mentes del kirchnerismo. ¡Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente! — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 10, 2022

Por último, Juan Manuel López, titular del bloque Coalición Cívica en esa cámara, calificó de "patética e inconstitucional la presión a la Corte por parte del Presidente de la Nación".