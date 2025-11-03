El carnet de conducir es un documento clave para manejar vehículos legalmente en Argentina, ya sean autos, motos o camiones, tanto para uso personal como profesional.



Al ser una documentación esencial, debe renovarse periódicamente según la Ley Nacional de Tránsito y las normativas locales. Estas regulaciones establecen limitaciones sobre las condiciones de renovación y la edad requerida para su obtención.

¿A partir de qué edad se puede solicitar la licencia de conducir?

Según indican las autoridades, la licencia de conducir se puede obtener a partir de los 17 años con autorización de los padres o desde los 18 de manera independiente.

Al principio, el conductor debe colocar el cartel de "principiante" en la luneta trasera y el parabrisas del vehículo durante seis meses. Para obtener el registro profesional en las categorías Clase C, Clase D o Clase E, se debe tener al menos 21 años.

¿Cómo es la renovación de la licencia de conducir para mayores de 65 años?

A pesar de que en el país no hay un límite de edad para manejar, a partir de los 65 años las renovaciones del registro se emiten por períodos más cortos .

Desde los 70 años, la gestión de la licencia se realiza cada año y depende de la aprobación de una evaluación médica que evalúa las capacidades físicas y mentales del conductor. Si el conductor no está en condiciones óptimas, no podrá renovar.

La gestión no requiere el Curso Nacional de Educación Vial, a diferencia de otros trámites. Sin embargo, las autoridades locales pueden pedir la actualización de algunos conocimientos.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Según la ley 24.449 en el artículo 14, existen varios requisitos para obtener la licencia de conducir en Argentina. Estos son los siguientes:



Aprobar la evaluación médica y psicofísica.

Aprobar la prueba teórica de conocimientos de conducción.

Aprobar el examen práctico de conducción.

¿Cuál es el costo de la licencia de conducir?

Las personas que necesiten realizar el trámite en las sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) deberán pagar: