A Sturzenegger lo 'bocharon' del Conicet y explicó el detalle que lo dejó afuera

El economista Federico Sturzenegger se postuló para ingresar como investigador al Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), sin embargo el organismo rechazó su solicitud. Como siempre, las redes reaccionaron desde los extremos. Algunos ‘celebraron' la negativa, hubo cuestionamientos y otros señalaron que detrás de la decisión había una cuestión ideológica. Tras el debate en torno a su postulación, el expresidente del Banco Central explicó lo sucedido a través de un hilo en su cuenta personal de Twitter.

"El Conicet no explica el porqué de la denegatoria. Pero amigos que conocen de la decisión me confirman que no fue un tema ideológico, sino procesal ya que había dejado vacío el campo supervisión de tesis y RR.HH. que en la categoría a la que aplicaba era, estatutariamente, un pasa no pasa", detalló el ex funcionario de Cambiemos.

Y prosiguió: "Lo dejé vacío porque en mis posiciones académica nunca tuve alumnos de doctorado. Ni en la Escuela de Negocios en Di Tella, ni en Harvard - ahí enseñaba (y enseño) en el MPA-ID que es una Maestría en Políticas Públicas-. Y a UdeSA recién llego".

Sturzenegger fue el titular del Banco Central desde la asunción de Mauricio Macri como presidente hasta su renuncia en junio de 2018 tras la disparada del dólar. Luego asumió como socio senior del fondo Latus View y en agosto de 2019 fue designado como profesor investigador en la Escuela de Negocios y el Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés.

Estudió economía en la Universidad de La Plata y tiene un doctorado en la materia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). A su vez se desempeñó como economista jefe en la petrolera YPF, secretario de Política Económica de la Nación en 2001, condujo las riendas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2013 y luego fue diputado hasta 2015.

"Cuando empecé mi carrera en UCLA supervisé alguna tesis doctoral, pero era tan lejano en el tiempo aquello que no me pareció incluirlo", afirmó en Twitter. "Entiendo que el criterio de formación de recursos locales es válido y respetable - desarrolló - pero me pareció que haber construido la Escuela de Negocios de Di Tella, ser miembro hoy de la comunidad UdeSA y socio fundador de RedNIE eran muestras suficientes de mi compromiso con esa formación".

Asimismo, Sturzenegger puntualizó que es el segundo economista residente en Argentina con más citas en revistas académicas, siendo el primero Eduardo Levy Yeyati. Explicó que por esto consideró que "podía ser un miembro valioso de la comunidad".

"En lo práctico, una recomendación que me surge es que si esto es pasa o no pasa, el sistema puede advertirlo. Esto lo digo porque evitaría usar recursos propios y de la organización en todo este proceso", concluyó.