Acuerdo con el FMI: Gerardo Morales visitó Diputados, elogió a Massa y apuntó contra Máximo Kirchner

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Gerardo Morales visitó la Cámara de Diputados en medio del debate del acuerdo con el FMI para saludar a los propios. De paso, le tiró flores al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y apuntó con dureza a La Cámpora. Por estas horas, se desconoce cómo votará la agrupación que lidera su fundador, Máximo Kirchner, a quien tildó de "irresponsable".

En diálogo con la prensa, el jujeño, que días atrás había dicho en el anexo de Diputados que "de acá tenemos que salir con la ley" pasó por el Palacio para "saludar" al bloque radical, al interbloque de Juntos por el Cambio y a Sergio Massa, a quien le dedicó palabras de elogio.



"Estoy muy contento de que se haya logrado un acuerdo", aseguró el mandatario provincial, quien reconoció que el texto final que hoy recibiría más de 200 votos a favor fue porque "cedieron las partes" . En este sentido, destacó la responsabilidad que tuvo la oposición.

Asimismo, en más de una oportunidad se refirió a Massa quien, sostuvo, tuvo un "rol central y articulador", sintetizó. Es que el tigrense fue quien, junto con el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, logró acordar con las diferentes bancadas de la oposición el proyecto que se votará en la sesión de hoy.



Dardos a La Cámpora

El presidente de la UCR apuntó contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y remarcó que ahora "le toca hablar" sobre el acuerdo con el FMI, del que, hasta el momento, no se ha expresado públicamente. Asimismo, apuntó contra la agrupación que lidera su hijo, Máximo Kirchner al destacar su "actitud irresponsable".

Morales elogió el rol de Massa en las negociaciones de último momento.

" La actitud de Máximo es mala, muy irresponsable ", dijo en otro tramo el jujeño, y lo diferenció del tigrense, "que apeló al dialogo".

A propósito de cómo saldrá la votación por el acuerdo en el Senado, Morales auguró que los votos estarán "a pesar de Cristina Kirchner".

"No ve otra línea de acción que la de acá", sentenció.

Polémico tuit

Mientras en el recinto se debatía el proyecto que se prevé que, pasada la medianoche, recibirá media sanción, el jujeño también explicó por qué en un tuit que hizo anoche, tras conocerse que el oficialismo y la oposición habían llegado a un acuerdo por el proyecto del acuerdo con el FMI, no elogió al PRO .

Es que anoche, Morales -que aspira a ser presidente en dos años- hizo especial hincapié en el desempeño de la Coalición Cívica, Evolución Radical, Peronismo Republicano y de la UCR en el marco de las negociaciones, omitiendo al partido que preside Patricia Bullrich.

Quiero destacar la gran responsabilidad institucional de @juntoscambioar buscando los consensos para evitar el default en Argentina. Felicito en particular al bloque de diputados de @UCRNacional, Coalición Cívica y Peronismo Republicano por su compromiso desde un primer momento. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 10, 2022

Su argumento fue que esos tres espacios "siempre plantearon" que había que evitar el default, "con cualquier mecanismo". No así el PRO .

En el discurso que Morales pronunció esta semana en Diputados, en el marco del debate del proyecto en comisiones, ya había apuntado con dureza a algunos de los integrantes de la coalición que integra.

Es que el jujeño, cuestionó a los sectores radicalizados, y no solo del peronismo sino incluso de Juntos por el Cambio. "No me voy a inscribir en la grieta de la que todos hemos formado parte y de la que todavía forman parte algunos sectores radicalizados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio", dijo en su discurso.