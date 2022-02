Dólares frescos: con las reservas del BCRA al límite, el agro liquidó en enero el mayor monto en 6 años

Sigue el viento de cola del sector exportador para las cuentas públicas de la Argentina, un dato clave en momentos en que el país cerrando la letra chica del acuerdo ya alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los trazos gruesos y anunciado el viernes pasado.

En enero las empresas del complejo cerealero-oleaginoso liquidaron 2.441.646.546 dólares, "el segundo mejor mes de enero de los registros de los últimos 20 años , sólo superado por el año 2016", indicó en un comunicado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

La liquidación de divisas de este sector es clave en el balance externo, habida cuenta que según estimaciones oficiales, el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó en 2021 el 48% de todas las exportaciones argentinas.

Pero eso no se reflejó en una mejor de la posición de las reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina. De hecho, entre el 31 de diciembre de 2021 y el 28 de enero de este año -último dato disponible- las reservas brutas cayeron u$s 2040 millones, pasando de u$s 39.662 millones a u$s 37.622 millones.

Los buenos precios internacionales -hoy la soja se ubica en torno a los u$s 560 la tonelada- que pese a alguna baja temporal se mantiene en niveles elevados desde el último trimestre de 2020, fueron esenciales para obtener ese buen resultado en la liquidación de divisas.

"La persistente bajante del río Paraná, que reduce las cargas en los puertos de up river (la zona al norte de Rosario) así como condiciones climáticas cambiantes, afectaron la liquidación del mes , incluyendo también la tasa elevada de ausentismo por razones sanitarias", señala el informe de CIARA-CEC.

En los elevados precios de los commodities inciden también la debilidad del dólar y la menor producción en algunos países clave, Brasil, Argentina , aunque parte de la baja será compensada por los buenos números estimados en Estados Unidos.

En relación al desempeño en la liquidación de divisas, hay que aclarar que las comparaciones interanuales no siempre reflejan la actualidad del sector. Desde las cámaras sectoriales del complejo oleaginoso-cerealero destacan que la liquidación "está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos".

Éstos dependen de factores exógenos, diversos y cambiantes, como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, u etcétera, reseño el comunicado de CIARA-CEC.

Así, gran parte del ingreso de divisas en el sector se genera con bastante anticipación al momento de la exportación, que en el caso de los granos llega hasta los 30 días y alcanza los 90 días en la exportación de aceites y harinas proteicas.

En este sentido, se destaca la harina de soja como el principal producto exportado por el país con el 14,2 % del total. Se trata de un subproducto industrializado del complejo oleaginoso, que hoy tiene una capacidad ociosa cercana al 50%. Le siguen el maíz (11%) y el aceite de soja con 6,9%, según estadísticas del Indec.