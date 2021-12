Sin la AFIP de querellante, se define el juicio Oil Combustibles

Cotizaciones relacionadas

El Tribunal Oral Federal 3 dará a conocer el veredicto del caso Oil Combustibles tras cinco años de iniciada la causa y dos desde que comenzó el juicio oral .

Para tomar su decisión, los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos tendrán bajo su escrutinio un expediente de más de 100 mil fojas y la palabra de más de 50 testigos que pasaron por el estrado a partir de junio de 2019 de modo presencial, y que debido a la pandemia pasó a la modalidad virtual.

La resolución judicial tendrá su punto culmine al dictar la absolución o condena de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Cristóbal López

Luego de que en septiembre pasado la AFIP desistiera de la acusación como querellante contra López, De Sousa y Echegaray, el fiscal Patricio García Elorrio fue quien mantuvo los cargos por defraudación al Estado, y de esta forma llevó el juicio a la última instancia del veredicto.

Para el fiscal está probado que, con la connivencia de los funcionarios de la AFIP, Oil Combustibles S.A. acumuló deuda del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) en períodos sucesivos , y que mediante los denominados "préstamos intercompany" financió a otras empresas del Grupo Indalo .

Basado en el requerimiento de elevación a juicio de la causa Oil Combustibles, García Elorrio solicitó que se condene al extitular de la AFIP Echegaray a 4 años y 8 meses de cárcel y a los empresarios López y De Sousa a 4 años y 4 meses de prisión, acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en calidad de autor, el exfuncionario y partícipes necesarios los accionistas del Grupo Indalo.

Ricardo Echegaray, cuando encabezaba la AFIP

A lo largo de las audiencias del juicio oral hubo testimonios de funcionarios de la AFIP que corroboraron los argumentos de la defensa de los empresarioa y que Oil Combustibles no recibió un tratamiento privilegiado , y que su situación se encontraba dentro de parámetros desde el punto de vista fiscal.

En su alegato Carlos Beraldi, abogado defensor de Fabián De Sousa, señaló que todos los cargos que sostuvo la fiscalía en su acusación no solo no estaban sostenidos por la prueba, sino que a lo largo de dos años, los testigos que desfilaron por el debate y los documentos que se incorporaron a la causa habrían demostrado que toda la investigación se construyó de manera artificial.

Además, Beraldi reconstruyó un contexto de la motivación para la avanzada que tuvo la AFIP, en 2016, a partir de un testigo que citó al "sabueso" Carlos Bo, ligado a Elisa Carrió. Puntualmente, Oscar Ramos Rivera, un exjerárquico de AFIP, contó que siempre se lo escuchó a Bo usar como una muletilla: "Me dijeron que dijo para este caso: ´busquen si la Plata no se la llevo Cristina´. (En ese momento) no había ninguna justificación ni nadie se la pedía", confesó.

En la última audiencia del juicio, Beraldi apuntó contra el alegato del fiscal Patricio García Elorrio al plantear la continuidad de un recorrido acerca de los cargos que el fiscal dio por válidos. Repasó que no existió un vaciamiento de la empresa del Grupo Indalo, que no existieron controles laxos, que tampoco hubo diferencias en el procedimiento de otorgamiento de los planes de pago especiales del Artículo 32, y que no se logró demostrar (porque nunca se investigó, tampoco) que hubiese existido no solo complicidad con Ricardo Echegaray para llevar adelante la supuesta maniobra, sino tampoco con el resto de los 19 funcionarios que habían quedado colgando en el tramo 2, desmembrado por el juez Julián Ercolini, lo que les había impedido ser testigos en este juicio.

Irónicamente, el abogado presentó una filmina sobre los hechos que había logrado probar la fiscalía en el juicio, en el título. Estaba vacía. Previamente, se había abocado a explicar por qué no había existido irregularidad ni ausencia de controles en que no hubo reclamos por parte de la AFIP al pago de posiciones del impuesto ITC en los meses previos al otorgamiento de los planes particulares. Recordó que la propia AFIP había fijado un criterio que permitía incluir en ese tipo de facilidades hasta el último mes vencido si se accedía a este tipo de planes.