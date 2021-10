17 de Octubre: a pesar de la cancelación del acto oficial, el kirchnerismo se movilizará

"La gente va a ir a la Plaza (de Mayo)". Con esa simple frase, en radio El Destape, el ministro bonaerense pero también pieza clave de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, adelantó que sí habrá una movilización frente a la Casa Rosada este domingo por el 17 de octubre, efemérides por antonomasia del peronismo.

La convocatoria, que según fuentes kirchneristas no será "formal" pero sí orgánica, contrasta con el mensaje que había dado días atrás el jefe de Gabinete Juan Manzur. "No habrá movilización el 17, lo que estaba previsto no será así", había cancelado un mega-acto que estaba preparando el Gobierno que pretendía tener a Alberto Fernández, presidente también del PJ Nacional, como único orador.

En medio del escándalo con Aníbal Fernández, Manzur había cancelado el acto peronista

"La fecha es muy sentida en nuestro espacio, el peronismo; también coincide con el Día de la Madre y todas las familias argentinas van a celebrar esa fecha", había justificado el tucumano, también uno de los vicepresidentes partidarios en la boleta albertista. A cambio, Manzur prometió un "mensaje" de Fernández a través de los medios.

Entonces, recalculando: no habrá acto, o sea una concentración que después del evento del estadio de Nueva Chicago generó ruido en el Frente de Todos con la nueva estrategia comunicacional de la "campaña del sí" además de una investigación judicial por el aforo.

La Justicia investiga el acto que Fernández encabezó en Chicago por superar el aforo

La cancelación no había caído del todo bien en las bases. Al menos eso argumentan en el kirchnerismo para justificar que se haya revivido una convocatoria, considerando el tibio festejo peronista del 2020 en plena pandemia.

"Es natural, había mucha expectativa, veníamos de mucho tiempo de distanciamiento. Ahora está la posibilidad en función de la epopeya de la campaña de vacunación. A partir de esa posibilidad de recuperar la calle, hay una voluntad en la militancia de expresarse el 17 y también el 18", completó Larroque.