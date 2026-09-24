Starbucks celebró en Argentina su colaboración con Morat con un encuentro cerrado en su tienda de Puerto Madero. Durante la tarde del miércoles 23 de septiembre, los fans vivieron una experiencia distinta: la banda detrás de la barra, preparando y entregando los pedidos.

Por más de una hora, Morat hizo un take over completo de la barra, entregaron las bebidas y se sacaron fotos con cada uno de los asistentes, en un formato pensado para que el encuentro fuera cercano y relajado entre la banda y su público.

“Estamos muy felices de tenerlos hoy acá para vivir una experiencia que preparamos con muchísimo cariño junto a Morat. Queríamos generar este espacio para que puedan compartir, disfrutar un buen café y, sobre todo, vivir un momento mucho más cercano con la banda. Y por supuesto, gracias a Morat por estar acá, por la buena onda y por permitirnos crear juntos esta experiencia”, expresó Dafne Trípoli, Market Leader de Starbucks

Argentina, durante la apertura del encuentro.

Del soundcheck a la barra: las bebidas favoritas de Morat El menú de la tarde estuvo armado con las bebidas que cada integrante eligió como su favorita, las mismas que dan forma a la colaboración en toda la región:

Flat White: la bebida favorita de Martín Vargas, preparado con espresso intenso y leche vaporizada con textura aterciopelada para un sabor suave y balanceado.

Americano: un café clásico y audaz, la elección favorita de Juan Pablo Villamil. Cold Brew con Vanilla Sweet Cream Cold Foam: la bebida favorita de Juan Pablo Isaza, que combina café cold brew de extracción lenta con una suave capa de vanilla sweet cream cold foam.

Iced Vanilla Latte: la bebida de preferencia de Simón Vargas, preparada con espresso, leche, hielo y notas de vainilla para una experiencia de café refrescante.

“Siempre estamos buscando nuevas formas de conectar con nuestros fans, por eso nos emociona mucho unirnos con Starbucks en esta colaboración tan especial”, dijo Morat. “Es una oportunidad para crear experiencias que podamos compartir juntos, dentro y fuera del escenario, y brindarles a nuestros fans nuevas formas de ser parte del Ya Es Mañana Tour.”

Entradas y experiencias para los fans

El encuentro en Puerto Madero se suma a la campaña que arrancó en Argentina el 31 de agosto, y que les dio a los miembros de Starbucks® Rewards la posibilidad de acumular Stars mediante compras elegibles para acceder a entradas para los conciertos de Morat en Buenos Aires y experiencias exclusivas como un Meet & Greet con la banda.

Una colaboración que recorre la región

La alianza entre Starbucks y Morat nació a nivel regional para celebrar dos rituales que conectan a las personas en América Latina y el Caribe: la música y el café. Durante más de 40 años, la música ha desempeñado un papel fundamental en la experiencia Starbucks, desde acercar a los clientes a artistas emergentes hasta crear momentos de conexión y descubrimiento en cafeterías de todo el mundo.

“Para Starbucks, la música siempre ha sido más que una banda sonora; es parte de la experiencia en nuestras cafeterías y una de las formas en que creamos conexión”, afirmó

Ricardo Arias-Nath, vicepresidente senior de Café y Té Global y presidente para Latinoamérica y el Caribe. “Ya sea compartiendo una taza de café con un amigo o cantando una canción favorita, estos son los momentos que unen a las personas. Nos entusiasma colaborar con Morat para celebrar esa historia compartida y crear nuevas experiencias con nuestros clientes en toda la región.”