Hoy en día, las decisiones de inversión se toman bajo un análisis más sofisticado que segmenta los instrumentos según el plazo, la moneda y la necesidad de disponibilidad del capital. En este escenario de mayor madurez del mercado local, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) consolidan su liderazgo como los instrumentos predilectos para estructurar las finanzas personales.

“Cada vez vemos con más claridad que los inversores ya no buscan una única solución para todo su patrimonio. Las necesidades son distintas según el horizonte de inversión, el perfil de riesgo y el objetivo financiero. Por eso crece la demanda de herramientas que permitan administrar liquidez, ahorrar en dólares o construir una cartera de largo plazo dentro de un mismo ecosistema y de forma simple”, señala Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Como reflejo de este cambio de hábito en los argentinos, el volumen administrado por los principales fondos de inversión de la plataforma IOL Inversiones ya alcanza el equivalente a USD 395 millones, traccionado por tres grandes estrategias adaptadas a las demandas del inversor moderno:

IOL Dólar Ahorro Plus (FCI IOLDOLD): Este vehículo se posicionó como el fondo de dólares de renta fija más suscripto durante mayo, superando los USD 300 millones en activos bajo administración y consolidándose entre los principales FCI en dólares del mercado local con más de 96.000 suscriptores. Impulsado como una estrategia enfocada en activos corporativos de calidad crediticia, liquidez y preservación de capital, funciona como una alternativa superadora a las Obligaciones Negociables individuales, ya que elimina el riesgo de reinversión al vencimiento o falta de liquidez, permitiendo suscripciones desde tan sólo USD 5 y retiros en 24 horas hábiles a costo cero.

Patrimonio Administrado (AUM): USD 300 millones.

Rendimiento en el año (YTD): +2,6% (TNA del 6%).

Rendimiento esperado a 1 Año: +5,1% (TIR del 5,1%).

Composición Estratégica de la Cartera: El fondo prioriza activos corporativos considerados “Triple A” con flujos garantizados en moneda extranjera, disminuyendo la volatilidad del portafolio, también incorpora bonos soberanos de un año de plazo y subsoberanos de buen crédito

IOL Cash Management (FCI IOLCAMA): Por fuera de las alternativas dolarizadas, los fondos enfocados en la gestión eficiente de la liquidez en pesos también experimentan una sólida expansión. Este instrumento está diseñado para individuos y empresas que buscan generar rendimientos con su dinero “parado” —el cual necesitarán durante la semana o el mes— sin perder disponibilidad. Su principal beneficio frente al plazo fijo es que otorga ganancias diarias sin inmovilizar el dinero por 30 días, ya que permite rescatar el capital en 24 horas hábiles.

Patrimonio Administrado (AUM): ARS 108.000 millones.

Rendimiento del último mes (1M): +1,9% (TNA del 23,2%).

Rendimiento en el año (YTD): +13,4% (TNA del 32%).

Métricas de Cartera: Exhibe un rendimiento esperado TNA del 26% con una duración ultra corta.

Al cierre de mayo, el fondo se consolidó como uno de los FCI con mejor relación de riesgo-retorno debido a su baja volatilidad ya que no registró baja en el valor desde su lanzamiento. Esto es una gran ventaja sobre sus competidores.

IOL Portafolio Potenciado (FCI IOLPORA): Para quienes buscan oportunidades de largo plazo en pesos y desean delegar por completo el manejo de sus inversiones, este instrumento es el indicado. Permite acceder de forma simplificada a las tradicionales “Recomendaciones Mensuales de Portafolios Sugeridos” de los analistas de IOL mediante una única suscripción desde ARS 100. Con más de 50.000 clientes activos, este fondo de renta mixta combina de manera diversificada activos de renta fija, acciones locales y CEDEARs internacionales.

Patrimonio Administrado (AUM): ARS 23.000 millones.

Rendimiento del último mes (1M): +7,4%, batiendo de forma sólida al índice de referencia (Benchmark).

Rendimiento en el año (YTD): +14,6% por encima del benchmark.

Rendimiento desde su lanzamiento: +51,4% acumulado desde junio de 2025, siendo que medido en dólares equivale a un 28% superando las principales alternativas como el S&P 500.

Al cierre de mayo, el fondo se consolidó en el Puesto 5 de 100 en el Ranking de retorno en los últimos 12 meses entre FCIs de renta mixta, demostrando una alta eficiencia y consistencia frente a sus competidores.

De esta manera, el éxito de estas estrategias confirma que los ahorristas locales ya no buscan una solución única, sino que prefieren estructurar trajes a medida para sus flujos financieros regulados según el plazo, la moneda y la disponibilidad de su capital. Para quienes desean comenzar a optimizar sus carteras dentro de este ecosistema simple, operar en el mercado de capitales es un proceso ágil que se puede resolver directamente desde el celular.

Guía Express: Cómo suscribir a un FCI en 3 pasos desde el celular